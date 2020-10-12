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Почти в два раза превысил скорость: СК завершил расследование ДТП на Ванеева и показал видео аварии

12.10.2020 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП, которое произошло на столичной улице Ванеева, сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 7 февраля, около 07.10, 25-летний водитель Lada Vesta ехал по улице Ванеева. На перекрестке с улицей Яна Райниса он врезался в Volkswagen Polo, который поворачивал налево. В результате ДТП 25-летняя водитель VW получила тяжкие телесные повреждения.

В ходе расследования следователи установили, что водитель Lada на момент совершения ДТП двигался со скоростью более 110 км/ч при разрешенной максимальной скорости движения на данном участке не более 60 км/ч.

— Обвиняемый выбрал скорость, не обеспечивающую ему контроль за безопасным движением управляемого транспортного средства, проявил невнимательность и неосмотрительность к дорожной обстановке, чем поставил себя и других участников дорожного движения в опасное положение. При возникновении препятствия для дальнейшего движения в виде автомобиля Volkswagen, он применил меры экстренного торможения, однако не смог предотвратить столкновение ввиду превышения максимально разрешенной скорости движения, — проинформировали в СК.

Действия водителя Lada квалифицировали по ч. 2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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