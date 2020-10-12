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Стивен Кинг оценил российский сериал, который недавно появился на Netflix

12.10.2020 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стивен Кинг оценил российский сериал «Эпидемия», который недавно появился в каталоге Netflix. Эмоциями от просмотра американский писатель поделился в Twitter.

Кинг написал, что «Эпидемия» — чертовски хороший русский сериал на Netflix. И добавил, что о проекте нужно знать четыре вещи:

1. Есть чума.

2. Много снега и холода (Россия, идиот).

3. Все пьют водку.

4. Маленький спойлер: маленький ребенок — заноза в заднице.

А потом опубликовал новый твит, в котором рассказал еще о трех вещах, которые также нужно знать о сериале:

1. Представьте спагетти-вестерн (поджанр фильмов-вестернов, родившийся в Италии. — Прим. ред), только со снегом и зараженными чумой русскими-убийцами.

2. Классная операторская работа. Некоторые вещи сняты вверх ногами. Почему? Не знаю.

3. Ребенок все еще заноза в заднице.

«Эпидемия» (или «На озеро» в адаптации) — сериал о новом неизвестном вирусе, который превращает Москву в город мертвых. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность, те, кто еще не заражен, отчаянно сражаются за еду и бензин. В центре сюжета — семья Сергея, который не может бросить в беде бывшую жену с сыном, хоть она его и ненавидит. К ним присоединяются отец героя и соседи. Все вместе они вынуждены забыть прежние обиды и отправиться в полное смертельных опасностей путешествие в Карелию, к уединенному охотничьему домику, расположенному на необитаемом острове посреди озера. Сериал вышел в 2019 году, на «Кинопоиске» у него оценка 7,2 из 10.

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Стивен Кинг оценил российский сериал «Эпидемия», который недавно появился в каталоге Netflix. Эмоциями от просмотра американский писатель поделился в Twitter.
 
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