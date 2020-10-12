Телевизор Xiaomi на 65 дюймов с 4K оценили в 385 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi показала телевизор Redmi Smart TV A65 с панелью разрешением 4K и ценой в 385 долларов. Об этом сообщает Gizmochina .





Как становится понятно из названия, диагональ экрана этого ТВ составляет 65 дюймов. Производитель хвастается тонкими рамками по краям панели. Поддерживаются также стандарты HDR. В активе находится два мощных динамика, которые способны работать с DTS, и система Smart-TV на базе операционной системы Android и фирменной оболочки Xiaomi.

Процессором выступает MediaTek MT9632 с четырьмя ядрами, работающими на частоте до 1,5 ГГц. В состав чипа входит и графический ускоритель ARM Mali-G52 3EE MC1. Кроме того, на борту 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти. Есть набор из нескольких портов HDMI и USB. К интернету ТВ может подключаться как по Wi-Fi, так и через Ethernet-кабель. В наличие также стандартные аудиоразъемы и порт S/PDIF.





Пока устройство появится только в Китае. О сроках выхода в продажу на других рынках ничего не говорится.

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