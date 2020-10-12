Окружение Лукашенко рассказало, что заставило его пойти на переговоры с пленниками в СИЗО КГБ и какую сделку он им предложил

Источник материала: KYKY

На минувших выходных Александр Лукашенко неожиданно для всех приехал в СИЗО КГБ, именуемый минчанами «Американкой».

На беседу с ним привели по меньшей мере 12 человек, среди них — учредитель KYKY Саша Василевич, банкир Виктор Бабарико, директор PandaDoc Дмитрий Рабцевич, адвокаты Максим Знак и Илья Салей, медиатор Лилия Власова, политтехнолог Виталий Шкляров и другие.

Пока так называемый президент Беларуси и государственная пропаганда объясняют неожиданные переговоры с оппонентами жестом доброй воли, в окружении Лукашенко утверждают, что это вынужденная мера.

Сразу три источника «ОМ» в беларуском руководстве — в Совбезе, в Администрации президента и в Совмине — сообщили , что цель визита Лукашенко в СИЗО КГБ — предложить своим оппонентам сделку. Мол, они призывают своих сторонников прекратить уличные протестные акции и забастовки, а взамен Лукашенко выпускает политзеков на волю, они входят в состав комиссии по выработке новой Конституции. Мол, когда она будет готова (уже в следующем году), состоятся и новые президентские выборы.

Подтверждение того, что власть выбрала тактику демонстрации готовности идти на уступки, уже есть. Вскоре после «круглого стола» в СИЗО КГБ на свободу выпустили двоих политзаключенных, встречавшихся с Лукашенко, — члена ИГ Бабарико Юрия Воскресенского и директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича.

Как заявил Воскресенский в интервью госканалу, ему «поручили готовить предложения к поправкам к Конституции», а также «изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасны для нашей страны, как казались на первом этапе». Рабцевич, также давая интервью госканалу, объявил, что продолжит заниматься бизнесом, потому что в ПВТ «созданы все условия, чтобы платить нормальные зарплаты, развиваться, строить будущее вместе».

Что заставило Лукашенко пойти на такой шаг

Давление извне, считают источники «ОМ».

«Москва ещё в первом после выборов разговоре Лукашенко с Путиным дала Александру Григорьевичу месяц на подавление протестов, — объясняет полковник КГБ, прикомандированный к Совету безопасности Беларуси. — Потом этот срок продлевали, но теперь терпение Кремля лопнуло: ровно два месяца со дня выборов прошло, а протесты даже не стихают, люди выходят на улицы как по расписанию, а в Вильнюсе Тихановская набирает силу и становится серьёзным субъектом международной политики.

Российское условие поддержки: успокоить «улицу» без пролития крови, создать видимость демократического обсуждения новой конституции, через год — сменить конституцию и спокойно провести новые выборы. Лукашенко попытался все это сделать, но «улица» не утихает, а провести обсуждение новой конституции с «назначенными оппозиционерами» не выходит — слушком это глупо и смешно получается. Вот и остается — попытаться говорить с врагами или уйти».

По словам собеседника «ОМ», в Кремле сильно хотят, чтобы Лукашенко покинул свой пост. Но не могут допустить, чтобы это произошло под воздействием «майдана», так как подобное будет означать, что украинский сценарий жизнеспособен и может перекинуться на другие страны, включая саму Россию. Поэтому выбран вариант «спустить все на тормозах»: погасить протесты через диалог, «заболтать» реформы, немного подкорректировать Конституцию, передав правительству и парламенту незначимые президентские полномочия.

Другой источник, уже в Совете министров Беларуси, также подтвердил ОМ, что причина неожиданной встречи в «Американке» — «невероятно сильное», как он выразился, давление со стороны Кремля.

«Сейчас как раз идут переговоры по цене поставок российского газа в Беларусь, — отмечает источник. — На очереди — поставки нефти. Естественно, Минск хочет как можно дешевле. Вот только прежний шантаж перестал работать: сегодня для Путина уже не представляет прежней ценности ни ЕАЭС, ни даже Союзное государство с Беларусью. Ссориться с Западом, чтобы получить новые санкции, он тоже не хочет.

Вот Лукашенко и поставили условие: ты перестаешь строить из себя бегающего с автоматом мачо и идешь на переговоры, чтобы прекратились протесты. Запускаешь нормальный политический процесс в стране. Лишишься абсолютной власти, но не всей. Либо поддержка РФ прекращается вовсе, и тогда Запад вместе с внутренней оппозицией тебя «порвут» за считанные месяцы».

Однако третий собеседник «ОМ», уже непосредственно в окружении Лукашенко, считает, что причина, заставившая его пойти на переговоры, — это давление оставшихся в стране элит.

По его версии, руководители силовых структур, высшее и среднее офицерство, а также высокопоставленные чиновники хотят иметь некое будущее в стране и после Лукашенко. «Все просто устали бояться, — делится источник. — Большие дяди в руководстве страны понимают, что группа власти вокруг Лукашенко превращается в обычную хунту. И когда народ ее сметет — жизни в стране не будет ни чиновникам из вертикали власти, ни их детям. А они хотят жить и владеть собственностью, уезжать в другую страну мало кто хочет.

Теперь они уже не понимают, почему их будущее и их благополучие полностью зависит от страсти к власти одного человека. Им нужна политическая жизнь в стране, они уверены, что смогут ее контролировать в своих интересах. Но политическая жизнь — это диалог, а не шеренги ОМОНа и БТРы на улицах. И слияния с РФ эти люди не хотят: они как никто другой понимают, что тогда у них тут не будет ни власти, ни собственности».

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