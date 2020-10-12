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«От ударов и крови на лице ничего не видел». Посмотрите, как брутально задерживали брата Дарьи Домрачевой

12.10.2020 12:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера ночью стало известно, что силовики задержали брата Дарьи Домрачевой Никиту. Сегодня его отпустили. Никита уже дома – и смог рассказать TUT.by, что с ним произошло. 

Никита ехал на велосипеде по велодорожке по набережной в районе Зыбицкой к маме. Он видел задержания, и хотел объехать силовиков, но не успел: «Они просто повалили меня с велосипеда и, ничего не объясняя, начали бить. У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь», – рассказывает Никита. 

После задержания его «закинули» в микроавтобус: «Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую». Но силовики не вызвали врача, надели на руки наручники. Пытались найти в личных вещах парня символику, которой у него не было. «Спустя какое-то время меня перекинули в другую машину и еще около часа возили по городу, но дали бинт, чтобы остановить кровь», – говорит Никита. 

В РУВД парень приехал босый – его обувь потерялась во время задержания. Показаний у Никиты не брали, только делали его фото. «Спустя какое-то время приехала скорая. В этот же момент мне принесли готовый протокол со всеми показаниями сотрудников, но прочитать не дали, обосновав тем, что там личные данные силовиков», – рассказывает Никита. 

В протоколе, по классике, было написано, что Никита принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии. Парень подписал протокол, но лишь потому, что из-за плохого самочувствия не мог отстаивать свои права. «Скорая забрала меня в 3-ю больницу, там после нескольких часов сидения в общей очереди меня положили в палату. С утра я подписал отказ от госпитализации и уехал домой», – поясняет Никита, как он попал домой. Скоро его должны судить, но сам Никита пока не знает точной даты. 

Никита не рассказал силовикам, кто его сестра, но Дарья Домрачева уже в курсе этой ситуации. 

Напомним, Дарья высказалась о протестах всего раз, но ее пост в инстаграм многие беларусы восприняли критично. Вот, что написала спортсменка: «Люблю мирную, родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, Всех, кто отдаёт распоряжения, руководители отрядов ОМОН – остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путём. Любой. Пожалуйста услышьте». 

Фото обложки: инициатива «Фотографы против»

 
 
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Вчера ночью стало известно, что силовики задержали брата Дарьи Домрачевой Никиту. Сегодня его отпустили. Никита уже дома – и смог рассказать TUT.by, что с ним...
 
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