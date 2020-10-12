ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вассерман рассказал, как изменит ситуацию субботний визит Лукашенко в СИЗО КГБ

12.10.2020 12:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Вассерман рассказал, как изменит ситуацию субботний визит Лукашенко в СИЗО КГБ

При этом собеседник Sputnik уверен, что последовавшее за субботней встречей в СИЗО КГБ воскресное шествие протестующих в Минске и других городах Беларуси состоялось "по инерции в уже привычном формате, и теперь даже те, кто в общем настроен против Лукашенко, начнут спрашивать, а почему его оппоненты вообще никак не отреагировали на протянутую руку". 

© Sputnik / Алексей Филиппов
Участники встречи с Лукашенко в СИЗО КГБ рассказали, как она прошла

"Это, на мой взгляд, достаточно сильный ход и психологический, и политический, но вполне понятно, что профессиональные протестующие продолжат организацию массовых беспорядков, но число таких профессионалов никогда не бывает очень велико, и они в достаточно сильно зависят от массового народного мнения", ― говорит Вассерман.

По мнению собеседника Sputnik, визит Лукашенко в СИЗО ― это ход, рассчитанный, на массовое народное мнение, и повлияет он "в целом благоприятно".

"Ну а то, что президент начал говорить о конституционной реформе именно со своими оппонентами, это логично, потому что реформа первоначально была их требованием. Показать им, что "вот ребята, я готов ваши требования выполнить, и на что готовы вы", это ход не только сильный в политическом смысле, но и логичный в смысле техническом", ― рассуждает Вассерман.

При этом надо понимать, что будут и те, кто заявит, что Лукашенко опять хитрит, говорит Вассерман.

Напомним, в субботу 10 октября Александр Лукашенко приехал в изолятор, где под арестом находятся экс-банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард и и другие фигуранты уголовных дел, заведенных в предвыборный период и после президентской кампании. Встреча в "американке" длилась четыре часа,  некоторые ее подробности стали известны позднее, также по итогам разговора двоим задержанным была изменена мера пресечения.

*Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александру Лукашенко в субботу удалось удивить своих оппонентов, однако "говорить о том, что он победил, пока рано", рассуждает политический консультант, публицист...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госконтроль договорился с Минфином: финансовая милиция будет получать вознаграждения за резонансные дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика