Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Вассерман рассказал, как изменит ситуацию субботний визит Лукашенко в СИЗО КГБ

При этом собеседник Sputnik уверен, что последовавшее за субботней встречей в СИЗО КГБ воскресное шествие протестующих в Минске и других городах Беларуси состоялось "по инерции в уже привычном формате, и теперь даже те, кто в общем настроен против Лукашенко, начнут спрашивать, а почему его оппоненты вообще никак не отреагировали на протянутую руку".

"Это, на мой взгляд, достаточно сильный ход и психологический, и политический, но вполне понятно, что профессиональные протестующие продолжат организацию массовых беспорядков, но число таких профессионалов никогда не бывает очень велико, и они в достаточно сильно зависят от массового народного мнения", ― говорит Вассерман.

По мнению собеседника Sputnik, визит Лукашенко в СИЗО ― это ход, рассчитанный, на массовое народное мнение, и повлияет он "в целом благоприятно".

"Ну а то, что президент начал говорить о конституционной реформе именно со своими оппонентами, это логично, потому что реформа первоначально была их требованием. Показать им, что "вот ребята, я готов ваши требования выполнить, и на что готовы вы", это ход не только сильный в политическом смысле, но и логичный в смысле техническом", ― рассуждает Вассерман.

При этом надо понимать, что будут и те, кто заявит, что Лукашенко опять хитрит, говорит Вассерман.

Напомним, в субботу 10 октября Александр Лукашенко приехал в изолятор, где под арестом находятся экс-банкир Виктор Бабарико, его сын Эдуард и и другие фигуранты уголовных дел, заведенных в предвыборный период и после президентской кампании. Встреча в "американке" длилась четыре часа, некоторые ее подробности стали известны позднее , также по итогам разговора двоим задержанным была изменена мера пресечения.

*Мнение спикера может не совпадать с мнением редакции.

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