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В Африке нашли двух ранее неизвестных родичей самых редких грызунов Земли

12.10.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В бассейне реки Конго зоологи обнаружили сразу два новых вида грызунов — близких родичей эфиопских водных крыс, самых редких представителей этого семейства на Земле. Статью с описанием новых видов опубликовал Zoological Journal if the Linnean Society, пишет ТАСС.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: pixabay.com

«Открытие новых видов грызунов стало частью глобальных усилий по изучению биоразнообразия африканских тропических лесов. В бассейне реки Конго есть огромные зоны, которые почти не исследовали в последние 70 лет. Это связано с политической нестабильностью в регионе. Мы даже не можем сказать, в каких ареалах обитают эти животные», — рассказал один из авторов работы, натуралист Филдовского музея естественной истории Терренс Демос.

Эфиопских водных крыс (Nilopegamys plumbeus) считают самыми редкими и скрытыми грызунами Африки и всего мира в целом. Впервые их обнаружили у берегов Малого Нила в 1928 году, после чего натуралисты и зоологи ни разу не сталкивались с представителями этого вида. Поэтому многие исследователи считают, что эти животные полностью вымерли.

С другой стороны, позже ученые нашли еще один редкий вид африканских грызунов — африканских водных крыс (Colomys goslingi). Эти грызуны живут на территории бассейна реки Конго и в некоторых других экваториальных и тропических регионах Африки. Ученые предполагают, что оба вида водных крыс родственны друг другу, но точный характер связей между ними пока еще не установили.

Скрытое биоразнообразие Африки

Демос и его коллеги попытались больше узнать об этом, воспользовавшись тем, что в коллекции Филдовского музея хранится единственный в мире образец шкуры и костей той особи Nilopegamys plumbeus, которую нашли в 1928 году. Ученые извлекли из ее останков ДНК и отправились в экспедицию в район реки Конго в надежде поймать нескольких особей Colomys goslingi.

Генетический анализ подтвердил, что африканские и эфиопские водные крысы действительно ближайшие родичи друг другу. С другой стороны, изучение генома и анатомии всех пойманных грызунов из бассейна реки Конго неожиданно показало, что на самом деле среди африканских водных крыс есть не один, а три разных вида.

Два новых вида этих грызунов Демос и его коллеги назвали Colomys lumumbai и Colomys wologizi — в честь африканского политика Патриса Лумумбы и либерийских гор Вологизи, где и были найдены представители этого нового вида млекопитающих.

Изучать этих животных и оценивать их численность сложно из-за политической обстановкой в регионе. Ученые надеются, что в ближайшем будущем они смогут понять, насколько редко встречаются эти новые виды, а также смогут провести аналогичные исследования в ареале их более редкого родича из Эфиопии.

 
 
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Однако выяснить, как часто эти животные встречаются в бассейне реки Конго, очень сложно из-за нестабильной политической обстановки в регионе.
 
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