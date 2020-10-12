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В Гомеле прошлой ночью столкнулись два автомобиля, один протаранил забор частного дома

12.10.2020 12:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле в ночь с субботы на воскресенье столкнулись два авто — в результате одна из машин протаранила забор частного дома, сообщает «ЧП Гомель».


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП произошло примерно в полночь 11 октября на улице Богдана Хмельницкого напротив остановки «Ярославская».

В результате одна из машин оказалась на тротуаре, после чего врезалась в забор.

Никто не пострадал.

 
Теги: Гомель
 
 
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ДТП произошло примерно в полночь 11 октября на улице Богдана Хмельницкого.
 
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