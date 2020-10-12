В Гомеле прошлой ночью столкнулись два автомобиля, один протаранил забор частного дома

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в ночь с субботы на воскресенье столкнулись два авто — в результате одна из машин протаранила забор частного дома, сообщает «ЧП Гомель».



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

ДТП произошло примерно в полночь 11 октября на улице Богдана Хмельницкого напротив остановки «Ярославская».

В результате одна из машин оказалась на тротуаре, после чего врезалась в забор.

Никто не пострадал.