|
В Гомеле прошлой ночью столкнулись два автомобиля, один протаранил забор частного дома
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в ночь с субботы на воскресенье столкнулись два авто — в результате одна из машин протаранила забор частного дома,
ДТП произошло примерно в полночь 11 октября на улице Богдана Хмельницкого напротив остановки «Ярославская».
В результате одна из машин оказалась на тротуаре, после чего врезалась в забор.
Никто не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло примерно в полночь 11 октября на улице Богдана Хмельницкого.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)