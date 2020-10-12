Лукашенко вновь обещает: предлагается 71 полномочие президента передать другим ветвям власти

Предлагается 71 полномочие президента передать другим ветвям власти, сообщил 12 октября Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию национальной налоговой системы.



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В совещании приняли участие первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко и министр финансов Юрий Селиверстов.

«Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти. Но это отдельная тема разговора, это как подводка к основному вопросу. Абсолютно не вмешиваясь в работу правительства (не хотелось бы мне это делать), тем не менее я хотел бы с вами обсудить вопросы совершенствования нашей налоговой системы», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что налоговая система — «один из основных элементов экономической политики, она должна быть простой и понятной для всех граждан».

«Мы много в этом направлении сделали. Но, я помню, мы договаривались, что вы выдадите новую, более совершенную систему налогообложения, модернизируете нынешний Налоговый кодекс — там, где нужно, точечно, насколько это возможно. У нас относительно неплохой Налоговый кодекс, но ничего совершенного не бывает, но к этому совершенству надо постоянно двигаться», — подчеркнул Лукашенко.