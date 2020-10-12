Телеведущего Дениса Дудинского оштрафовали на 675 рублей

Телеведущего, шоумена и музыканта Дениса Дудинского оштрафовали на 675 рублей, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.





Суд Заводского района Минска (судья Зоя Костюкович) признала Дудинского виновным «в нарушении порядка проведения массовых мероприятий» (ст. 23.34 КоАП).

Как сообщалось, 3 сентября Дудинский был осужден на 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Решение вынес суд Первомайского района Минска, рассмотрев дело Дудинского по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Он был задержан в Минске 2 сентября.

Накануне фестиваля «Славянский базар в Витебске» этим летом ведущие конкурса молодых исполнителей Денис Дудинский и Екатерина Раецкая были отстранены от работы на фестивале из-за высказываний Дудинского в социальных сетях, в частности о задержаниях возле магазина национальной символики Symbal.by в Минске.