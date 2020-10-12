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Телеведущего Дениса Дудинского оштрафовали на 675 рублей

12.10.2020 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Телеведущего, шоумена и музыканта Дениса Дудинского оштрафовали на 675 рублей, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Телеведущего Дениса Дудинского оштрафовали на 675 рублей

Суд Заводского района Минска (судья Зоя Костюкович) признала Дудинского виновным «в нарушении порядка проведения массовых мероприятий» (ст. 23.34 КоАП).

Как сообщалось, 3 сентября Дудинский был осужден на 10 суток ареста за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Решение вынес суд Первомайского района Минска, рассмотрев дело Дудинского по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Он был задержан в Минске 2 сентября.

Накануне фестиваля «Славянский базар в Витебске» этим летом ведущие конкурса молодых исполнителей Денис Дудинский и Екатерина Раецкая были отстранены от работы на фестивале из-за высказываний Дудинского в социальных сетях, в частности о задержаниях возле магазина национальной символики Symbal.by в Минске.

 

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Телеведущего, шоумена и музыканта Дениса Дудинского оштрафовали на 675 рублей, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
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