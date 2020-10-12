В Минск прибыл новый апостольский нунций Анте Йозич

В Беларусь 11 ноября прибыл новый апостольский нунций Анте Йозич, сообщает официальный портал Римско-католического костела в Беларуси catholic.by.



Фото Dalmacijadanas.hr

В аэропорту его встретили сотрудники апостольской нунциатуры в Беларуси, представители костела и сотрудник службы государственного протокола МИД.

Папа римский Франциск назначил Анте Йозича апостольским нунцием в Беларуси 21 мая 2020 года. На этом посту он сменил архиепископа Габора Пинтера, который после трехлетнего служения в Беларуси направлен представлять интересы Ватикана в Гондурасе.

Анте Йозич родился 16 января 1967 года в городе Триль в Хорватии. Был рукоположен в священники 28 июня 1992 года как священник Сплит-Макарской архидиоцезии. В 1995 году начал готовиться к дипломатической службе в Папской дипломатической академии. С 1999 года работал в апостольской нунциатуре в Индии, России, на Филиппинах, в течение десяти лет возглавляя наблюдательную миссию Святого престола в Китае. 2 февраля 2019 года папа назначил Йозича апостольским нунцием в Кот-д’Ивуаре и титулярным архиепископом Сисским.

Йозича должны были рукоположить в епископы еще в мае прошлого года, однако примерно за месяц до церемонии он попал в автомобильную аварию и был госпитализирован в критическом состоянии. После долгого периода восстановления было решено, что Йозича возведут в епископский сан 21 марта 2020 года в ватиканском соборе Святого Петра, однако таинство вновь отложили — из-за пандемии COVID-19.

Госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин рукоположил Анте Йозича в епископы 16 сентября в костеле Святой Семьи санктуария Матери Божьей Островной в Солине, который находится примерно в 20 км от Триля.

Новопосвященный архиепископ Йозич после таинства обратился к духовенству и верующим костела в Беларуси по-русски. «Я с радостью приветствую католическую церковь, епископов, священников и верующих мирян Беларуси, которая в этот период переживает трудные времена в поиске выхода из сложившейся ситуации, — сказал иерарх. — С этого момента я обещаю вам свое плодотворное сотрудничество и приглашаю вас молиться о наилучшем решении ваших проблем посредством мира, диалога и солидарности, избегая любого вида насилия. Я молю Деву Марию, Матерь Иисуса Христа, всегда вдохновлять вас и помогать вам в трудные моменты вашей жизни».

Кардинал Паролин, обращаясь к архиепископу Йозичу как к апостольскому нунцию, заявил, что он «призван быть голосом папы в государствах и местных церквях, с тем чтобы ширить, а при необходимости защищать учения папы и позицию Святого престола по актуальным для современного мира вопросам». При этом он должен «уделять внимание достоинству человеческой личности и наделять голосом папы и всей церкви тех, чьего голоса не слышат».

Задача нунция, по словам кардинала Паролина, также будет заключаться в том, чтобы информировать Святой престол о потребностях и проблемах местного костела. Он напомнил Йозичу о его служении в Китае, когда «во время множества напряженных и болезненных ситуаций» он проявлял «терпение и стремление понять реальность», а также ободрял людей и искал «наиболее подходящие решения проблем во благо церкви».

«Вы призваны делать это и сейчас в Беларуси, которая переживает тяжелые времена на своем пути. В деле продвижения справедливости, истины и общего блага посредством диалога и примирения вы можете рассчитывать — помимо Божьей помощи — на миролюбивый и трудолюбивый дух этого народа, на преданность католиков своей вере под руководством их пастырей, на их стремление установить братские отношения с православными христианами, на добрую волю тех, кто искренне заботится о судьбе страны», — подчеркнул госсекретарь Святого престола.