Без визы в Литву. Инструктаж на семь шагов, как белорусу бежать от преследования

С 8 октября Литва приостановила прием документов на выдачу виз в Беларуси, но границы остаются открытыми. Naviny.by выяснили, что именно делать, если бежать из страны нужно срочно, а визы нет.



Фото BNS

В связи с COVID-19 туристические визиты в Литву ограничены, поэтому возможность въехать в страну имеют лишь отдельные категории граждан, среди которых и белорусы, подвергшиеся политическому преследованию. Также сохраняется право въезда по национальной литовской визе.

Литва и Польша в знак поддержки белорусских граждан, пострадавших от репрессий диктатуры Лукашенко, открыли гуманитарные коридоры. В случае с Литвой речь идет о получении особого разрешения министра внутренних дел Литвы на прибытие в страну.

На сегодняшний день его получили более 400 белорусов, сообщило на наш запрос МВД соседней страны.

Мы расскажем, как гражданин Беларуси без визы может воспользоваться литовским гуманитарным коридором.

Визовый коллапс

На сайте посольства Литвы в Беларуси 8 октября появилось сообщение: «В настоящее время приостановлен прием документов на получение виз как в самом посольстве, так и в визовых центрах Литвы».

Проблемы с оформлением виз возникли и в работе польского посольства.

Почему белорусы — надеемся, временно — остались без виз?

Это связано с «предложением» белорусской стороны, от которого невозможно было отказаться.

2 октября власти Беларуси отреагировали на введение Евросоюзом санкций в отношении 40 белорусских должностных лиц и потребовали ощутимо сократить количество дипломатов в посольствах Литвы и Польши — государств, наиболее активно поддерживающих демократию и законность в нашей стране. Посольства под давлением пошли на сокращение штата.

5 октября посол Польши Артур Михальски и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь.

В Литву по гуманитарному коридору выехало более 400 беларусов

8 октября стали появляться сообщения о том, что подвергающиеся преследованию белорусы, могут въехать в Литву без визы. За официальным комментарием мы обратились в МВД Литвы.

Глава отдела стратегических коммуникаций МВД Литвы Миндаугас Байарунас сообщил, что «граждане Беларуси могут въехать, только есл у них есть национальная виза или разрешение министра МВД».

Миндаугас Байарунас рассказал о процедуре получения разрешения от министра внутренних дел Литвы:

«Процесс получения разрешения не сложный. Граждане Беларуси могут обратиться в консульство Республики Литвы, предоставить сведения о причинах, почему им может угрожать опасность и по каким причинам они хотят покинуть страну. Получив информацию от консульства, министр внутренних дел выдает разрешение на прибытие в Литву».

Представитель МВД Литвы добавил, что «на сегодняшний день уже выдано более 400 разрешений на прибытие».

Только политика, только хардкор

Итак, почти полтысячи граждан Беларуси бежали из Беларуси в Литву от политического преследования через посольство Литвы. Белорус Андрей Стрижак — сооснователь фондов ByHelp, BYSOL, которые осуществляют программу помощи прибывшим из Беларуси.

Программа не занимается переброской людей через границу, однако вас могут проконсультировать по процедуре.

Гуманитарный коридор — это путь крайней меры, отмечает собеседник. «Если ты понимаешь, что или тюрьма, или бегство, тогда этим можно воспользоваться. А если вы хотите получить штраф и выехать, то это не будет работать» — подчеркивает Андрей Стрижак.

В беседе с Naviny.by Андрей рассказал, что делать, если вам угрожает опасность в Беларуси.

1. Понять, для вас ли гуманитарный коридор

Основной критерий — человек подвергается политически мотивированным преследованиям: человек был избит, изнасилован, против него возбуждено уголовное дело и т.п. Речь идет о реальной угрозе жизни, здоровью и свободе человека.

В Беларуси тысячи репрессированных.



Статистика правозащитного центра «Весна» по политически мотивированному преследованию с 9 августа по 8 октября 2020 года.

«Каждому из них нужно задать себе вопрос, является ли моя ситуация настолько тяжелой, чтобы я выехал. Штраф за участие в протестах, скорее всего, не будет причиной для дальнейшего преследования. Но если дают штрафы каждую неделю, то это становится причиной серьезного давления на человека. Каждая ситуация рассматривается индивидуально», — поясняет Андрей Стрижак.

2. Собрать доказательства преследований

Семья авторов популярного политического youtube-блога Андрея и Ольги Паук бежала в Литву с детьми от политического преследования.

Для Naviny.by блогер Андрей Паук рассказал, как они решили бежать в Литву.

«Для себя и супруги я видел угрозу преследований и лишения свободы. Ольгу обвиняли в том, что она организует несанкционированные мероприятия после выборов. Прислали повестку», — рассказал Андрей Паук.

За несколько дней до выборов блогера нейтрализовали по ложному обвинению на 15 суток.

«Я отсидел десять суток, из-за протестов меня выпустили раньше. Тогда мы с семьей решили уехать в спокойное место. Это был курорт в Египте. Через соцсети анонимы начали писать мне угрозы, будто бы я балуюсь с наркотой, что меня закроют, если я вернусь, намекали, что детей из семьи изымут. К заявке на разрешение въезда в Литву мы прикладывали скриншоты этих угроз», — блогер делится мотивами невозврата в Беларусь.

По словам Андрея Стрижака, кейс семьи Паука уникальный: это известные в своем регионе общественные деятели, которые не впервые подвергаются преследованию. Давление властей было в информационном поле на виду. Именно публикации стали главным доказательством преследования.

Про необходимость доказательств преследования Андрей Стрижак говорит: «Бывают ситуации форс-мажора, когда тебя избивают и в одних трусах выкидывают на улицу… Если есть возможность предоставить какие-то документы, то это хорошо (медицинское освидетельствование, копия решения суда). Если нет, то будут смотреть по всем источникам информации, не экономический ли это мигрант».

Андрей Стрижак советует, еще находясь в Беларуси, связываться с правозащитниками, которые работают над базами данных по репрессированным.

3. Процедура и виза

Стандартная процедура, по информации МВД Литвы, выглядит так: гражданин Беларуси обращается в консульство Литвы, заявляет о желании въехать в Литву по гуманитарному коридору, предоставляет сведения, на основании которых человек считает себя находящимися в опасности. Получив информацию от консульства, министр внутренних дел Литвы выдает разрешение на прибытие. Если виза имеется, то человек едет по имеющейся. Если визы нет, то её выдает посольство.

В ситуации форс-мажора, когда покинуть Беларусь нужно в кратчайшие сроки, алгоритм действий может выглядеть так:

Вы покидаете территорию Беларуси, объясняя нашим пограничникам (если спросят!!!), что у вас не виза, а другие основания для въезда.

На литовской границе:

Человек объясняет свою ситуацию. Пишет заявление в литовский МИД, в котором нужно рассказать факты о перенесенных репрессиях. МИД направляет мотивированное предложение в МВД Литвы, которое рассматривает каждый кейс индивидуально и принимает решение о выдаче разрешения на въезд. В особых случаях могут принять решение о выдаче визы на месте.

То, что в критических случаях на территорию Литвы можно въехать без визы, подтверждает Ольга Карач — руководитель МЦГИ «Наш дом». Ольга входит в состав рабочей группы по созданию гуманитарного коридора в Литве для белорусов.

«Гуманитарный коридор, собственно, и предназначен для тех, кто под репрессиями и кому необходимо срочно бежать. Тогда виза может быть получена прямо на границе. Над гуманитарным коридором мы работали совместно с парламентом Литвы, МВД, службой миграции, верховным комиссаром ЕС и другими организациями. Мы делали упор на то, чтобы белорусы не просили статус политических беженцев», — говорит Ольга Карач.

4. Какие документы еще нужны

Обязательно нужны паспорта всех членов семьи, которые едут, медицинские страховки, желательно покрывающие COVID-19. Свидетельства о рождении детей, о браке.

«В идеале брать весь пакет документов на всякий пожарный, потому что никто не знает, какая коммуникация будет с Беларусью в будущем», — добавляет Андрей Стрижак.

5. Кого с собой брать

С собой можно взять членов семьи, которым также угрожает опасность, или находящихся на иждивении.

«Ничего нельзя и всё можно одновременно. Мы живем в ситуации революции, — комментирует Андрей Стрижак. — Например, у тебя под подъездом стоит милиция, она должны тебя взять. И ты знаешь, что они могут использовать родственников как заложников. И ты просто гребешь всё, что есть, и валишь».

Так, семья Андрея Паука прилетела в Вильнюс через Киев 5 сентября с двумя детьми. Обе девочки уже обучаются в литовской школе.

6. Необходимость изоляции

«Конечно, всем, кто приезжает, необходима двухнедельная изоляция. В основном представители белорусской диаспоры помогают своим соотечественникам и находят место для изоляции. Если такого нет, то его на две недели обеспечивает Пограничная служба», — рассказал для Naviny.by глава отдела стратегических коммуникаций МВД Литвы Миндаугас Байарунас.

Из-за карантина не все вопросы можно решить так быстро, как хотелось бы. К примеру, Андрей Паук не мог обслуживаться в банке до истечения срока изоляции. Также дети не пошли в школу раньше конца карантина.

7. Бегство к свободе

«Люди, которые едут по гуманитарному коридору, смогут вернуться в Беларусь только после ухода Лукашенко. Это не переезд на европейские харчи — это реальное бегство. Человека ждет достаточно сложная жизнь. Ты приезжаешь в чужую страну, как правило, без денег, без связей и контактов, не зная ни законов, ни правил. Если ты бежишь с детьми, то нужно пристраивать их в школу», — Андрей Стрижак предупреждает о трудностях, с которыми можно столкнуться.

Блогер Андрей Паук, напротив, находится в большем комфорте, нежели дома: «Поначалу был некоторый напряг: первые несколько дней мы жили вчетвером в одной комнате и не знали, как и что будет дальше. Здесь большая белорусская диаспора, которая поддерживает таких, как мы, беглецов».

«В Литве я чувствую себя легко и непринужденно. Здесь, если ты ошибся, тебе помогут. Мне кажется, что, в отличие от Беларуси, здесь проще утвердить справедливость, — объясняет Паук. — Находясь на свободе, а не в тюрьме, можно принести бОльшую пользу».

Из Литвы блогер Паук снова начал делать видео для своего проекта на youtube, одновременно помогая команде другого известного канала для жизни.

Как отметили в МВД Литвы, их страну с Беларусью связывает не только географическое соседство.

«Наша страна чувствует эмоциональную близость с людьми, которые ведут борьбу за свою свободу в Беларуси. Мы знаем, что против этих людей применяется сила, они подвергаются пыткам, их здоровье и жизнь в теперешней ситуации в родной стране постоянно находится под угрозой. Возможность въехать в Литву по гуманитарным причинам является оной из мер помощи белорусским людям», — рассказали Naviny.by в пресс-службе МВД Литвы.