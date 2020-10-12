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Когда минчане получат тепло в квартиры

12.10.2020 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мингорисполком принял решение в начале отопительной кампании в столице. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил руководитель города Владимир Кухарев.

Когда минчане получат тепло в квартиры

Как сообщает телеграм-канал «Минск. Официально», тепло в Минске будет поступать этапами.

По традиции сначала батареи потеплеют в больницах, детсадах, школах, музеях, госархивах и библиотеках.

Уже во вторник станет тепло и в домах минчан.

Принятое решение, как отметил Кухарев, связано с тем, что «к концу этой недели ожидается резкое похолодание».

Столичный градоначальник подчеркнул, что вся ответственность за подключение лежит на главах районных администраций.

«За 10 дней все вопросы, связанные с запуском отопления, должны быть улажены», — подчеркнул председатель Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком принял решение в начале отопительной кампании в столице. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил руководитель города Владимир Кухарев.
 
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