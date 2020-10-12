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Когда минчане получат тепло в квартиры
Источник материала: Навiны
Мингорисполком принял решение в начале отопительной кампании в столице. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил руководитель города Владимир Кухарев.
Как
По традиции сначала батареи потеплеют в больницах, детсадах, школах, музеях, госархивах и библиотеках.
Уже во вторник станет тепло и в домах минчан.
Принятое решение, как отметил Кухарев, связано с тем, что «к концу этой недели ожидается резкое похолодание».
Столичный градоначальник подчеркнул, что вся ответственность за подключение лежит на главах районных администраций.
«За 10 дней все вопросы, связанные с запуском отопления, должны быть улажены», — подчеркнул председатель Мингорисполкома.
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Мингорисполком принял решение в начале отопительной кампании в столице. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил руководитель города Владимир Кухарев.
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