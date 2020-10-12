Опасен ли сонный паралич? Врач отвечает на вопросы о здоровом сне

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Чуткий, поверхностный сон и проблемы с засыпанием доводят нас до белого каления. Кроме того, они вызывают серьезные изменения нервных и нейроэндокринных функций: повышается уровень гормона стресса, возникают когнитивные и обменные нарушения. Как бессонница связана с психическими расстройствами? Почему при пробуждении мы иногда не можем пошевелиться и вздохнуть? Можно ли наладить сон без таблеток, порталу « Здоровые люди » рассказала эксперт Оксана Белан, врач-психотерапевт отделения медицинской реабилитации Республиканского клинического медицинского центра.



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Влияние сна на здоровье

Еще в 70−80-е года прошлого века ученые поняли, что недостаток сна влияет на сокращение продолжительности жизни. Когда мы сладко спим, в мозге увеличивается количество дофамина. А он, в свою очередь, способствует выработке соматотропина — так называемого гормона роста, благодаря чему растут и обновляются клетки нашего организма.

Научно доказано, что систематический недосып связан с риском развития онкологических заболеваний, так как приводит к потере до 30 процентов иммунных клеток. Именно во время сна активизируются основные иммунные клетки Т-киллеры, которые уничтожают вирусы и бактерии. Поэтому правильно говорят, что во сне люди выздоравливают.

— Дефицит сна вызывает не только изменения на физическом уровне, — говорит Оксана Белан, врач-психотерапевт. — В первую очередь человек заметит дневную сонливость, снижение памяти и концентрации внимания, остроты реакций. А нарушение структуры сна приводит к разбалансировке синтеза гормонов и, как следствие, развитию вегетативных нарушений. Это может быть причиной астенических состояний или утренней головной боли.

Говоря о причинах бессонницы, нужно понимать, что вызвало ее: психологические проблемы, например, стресс, эмоциональное переутомление, депрессия, или же физиологические: прием лекарственных и психоактивных средств, хронические заболевания, пожилой возраст.

Самой частой патологией является бессонница, или инсомния, — расстройство сна неорганической природы. Оно связано с трудностью засыпания, невозможностью качественно поддержать сон и ощущать восстанавливающий эффект или ранним окончательным пробуждением. По медицинским критериям, бессонница начинается тогда, когда человек не спит три ночи в неделю на протяжении по меньшей мере одного месяца, а в дневное время испытывает страх перед повторением бессонной ночи и ее последствиями.

Почему возникает инсомния



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Часто нарушения сна случаются из-за специфики рабочего графика, например, посменная работа, частые командировки. Или человек проживает вблизи шумных улиц, железнодорожных путей. Одним из условий лечения в таком случае будет смена рабочего стереотипа, минимизация сторонних шумов. Если случается нарушение ритма сна-бодрствования из-за тусовок в ночных клубах, длительных вечерних просмотров фильмов, компьютерных игр, то и лечить это необходимо осознанным выбором человека, в первую очередь нормализацией биологического ритма.

Сон может нарушиться вследствие тревожного, депрессивного и других расстройств психиатрического спектра.

Расстройства сна, вызванные неврозом, можно отнести к вторичным нарушениям сна — парасомнии. Парасомнии — двигательные, поведенческие или вегетативные феномены, проявляющиеся ночными страхами, снохождением, паническими атаками, синдромом беспокойных ног.

— При тревоге чаще возникают затруднения при засыпании и многочисленные ночные пробуждения, — отмечает эксперт Оксана Белан. — А при депрессивных расстройствах чаще всего наблюдаются ранние пробуждения. Человек может проснуться в половину четвертого утра и больше не заснуть.

Еще встречаются такие парасомнии, как синдром беспокойных ног, ночные страхи, снохождение или вегетативные феномены, проявляющиеся паническими атаками, эпизодами повышенного или пониженного давления со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, когда к нам приходят пациенты с подобными жалобами, мы ищем сопутствующее расстройство, тщательно изучаем анамнез. Пока не уберем тревогу либо депрессию, качественный сон восстановить невозможно.

Можно ли обойтись без таблеток при бессоннице

— Если возможно избавить человека от бессонницы одной психотерапией, так и делаем (это вероятнее, когда нарушение сна длится несколько недель), но если состояние запущенное и уже настолько утомило пациента, что у него не остается сил на психотерапевтическую работу, подключаем медикаментозную терапию.

Почему иногда не помогает лечение? Если бессоннице сопутствует невротическое или психическое расстройство, а лечат человеку только нарушение сна, полного выздоровления не произойдет, но может появиться риск зависимости от гипнотических средств — таблеток.



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Какие специалисты занимаются восстановлением сна

Психотерапевты, психиатры-наркологи. Симптоматическую терапию с рекомендацией о последующем обращении к психотерапевту может назначить любой врач.

В белорусских учреждениях здравоохранения созданы специальные лаборатории сна, где пациенты проводят ночь под контролем диагностической аппаратуры. Она позволяет исследовать электрическую активность головного мозга и выявить нарушение циклов сна, апноэ, ночные эпилептические приступы. А параллельно производимое видеонаблюдение фиксирует иные двигательные расстройства.

— Нарушение качества сна, конечно, неприятно, но оно не вызывает опасности для жизни пациента. Апноэ же несет прямую угрозу жизни и здоровью. Представьте только, что происходит полная остановка дыхания на 10 секунд с частотой развития более 15 эпизодов в час. Кислородное голодание будет однозначно влиять на когнитивные функции. Причем от этой проблемы страдают не только пожилые, но и молодые люди.

У меня был 35-летний пациент. Мужчина пришел к психотерапевту с жалобами на снижение настроения, памяти и работоспособности в целом. Жена отказывалась с ним спать, что усугубляло его состояние. В процессе беседы с супругой мы выяснили причину: оказалось, он храпит. Назначили исследование в сомнологической лаборатории и поставили диагноз: тяжелейшее апноэ. Проблему пациента решил специальный аппарат, с которым отныне он должен спать. Подключили медикаменты, чтобы мужчина привык спать с аппаратом.

Опасен ли сонный паралич



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Человек просыпается и приходит в ужас от того, что не может двинуться. Словно мозг его не слушается.

— Нормальный восьмичасовой сон состоит из четырех-шести волнообразных циклов смены быстрого и медленного сна. Каждый из них длится около 90 минут. Фаза медленного сна за ночь должна занимать 75−80 процентов от всего времени сна. Быстрого — соответственно 20−25 процентов.

При медленной фазе задействована парасимпатическая нервная система. А значит, замедляется дыхание, сердцебиение, движение и все процессы в организме. Происходит полное мышечное расслабление. Если в период медленного сна понаблюдать за человеком, он действительно не двигается. Складывается впечатление, что он даже не дышит.

Быстрая фаза сна — особое состояние, возникающее приблизительно каждые полтора часа и характеризующееся высокой активностью мозга на фоне полной релаксации мышечного тонуса в сопровождении сновидений. Если в этой фазе человек по какой-то причине просыпается, у него создается ощущение, что он не может ни пошевелиться, ни вздохнуть, будто он умер. Нужно какое-то время (до двух минут) для того, чтобы вернуться в реальность. Хоть все происходит недолго, нам кажется, что это длится целую вечность. Такое состояние носит название сонный паралич, который может появляться как при засыпании, так и при пробуждении.

Более частая форма сонного паралича случается при пробуждении. В это время мы можем ощущать безрассудный страх, например, смерти или впадания в летаргический сон, присутствие вблизи посторонних, удушье и нехватку воздуха, дезориентироваться в пространстве, появляется головная или мышечная боль.

Кстати, можно подстроиться к этим фазам и вставать легко. Если проследить за своими ритмами, сделать так, чтобы утреннее пробуждение пришлось на фазу быстрого сна, человек будет просыпаться быстрее. Но, как вы уже поняли, вскочить сразу не получится!

Первые минуты очень важны. Не зря есть пословица: «Встал не с той ноги». Прежде чем открыть глаза, попробуйте осознать свое тело, прочувствовать его, оценить эмоциональное состояние. Иногда пережитое во время сновидений состояние может остаться с нами на весь день, если не изменить это в первые минуты после пробуждения. Экспериментируя, пробуя просыпаться в разное время, вы сможете вычислить свою закономерность.

Часто норма может тесно граничить с патологией. Благодаря сомнографии выявлен период, характеризующийся микропробуждениями во сне, не влияющими на его качество. В норме это очень важные фрагменты, обеспечивающие связь спящего с внешним миром, адаптацию организма к опасностям. На этот феномен похоже еще одно нарушение сна — это ощущение его отсутствия. Происходит это из-за нехватки фазы глубокого сна, преобладания поверхностного. Человек спит, но у него ощущение, что он бодрствует. При этом он чувствует, как переворачивается, слышит, что происходит вокруг.

Такое случается при тревожном расстройстве, когда страдает именно медленная фаза сна.

В лаборатории сна были случаи: аппаратура выдает, что человек имел качественный продолжительный сон за ночь, а пациент утверждает, что не сомкнул глаз. По сути, он не понимал, что спал ночью.

Чтобы наладить свой сон, эксперт рекомендует следовать золотым правилам гигиены сна.

Инструкция для тех, кто хочет выспаться по-человечески



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Сформируйте привычку ложиться спать и вставать в одно и то же время (включая выходные). Длительность сна — от 6,5 до 8 часов. Соблюдайте ритуал отхода ко сну (например, прогулка на свежем воздухе, чистка зубов и теплый душ). Создайте комфортные условия для сна в спальне: тишина, темнота, оптимальная для вас температура и влажность. Выбирайте удобные матрас, одеяло, подушку, а также одежду для сна. Избегайте алкоголя и кофеинсодержащих напитков и продуктов: чая, кофе, газировки, шоколада. Не ешьте на ночь жирную, острую и сладкую пищу, последний прием таковой — за 4 часа до сна. А вот правильный перекус полезен: несладкий йогурт или творог, фрукты. Не курите перед сном (за 4 часа как минимум). Стоит избегать перевозбуждения: гаджеты, телевизор, компьютер выключаем. Не нужно повышать физических нагрузок непосредственно перед отходом ко сну. Не читайте в кровати и не работайте в ней за ноутбуком. Если для вас важен дневной сон, придерживайтесь режима, при котором он будет в первой половине дня и не более 1 часа. Не кладите возле головы работающие электроприборы. Не заостряйте внимание на бессоннице.