«71 полномочие». Лукашенко не исключил, что поделится властью с «другими уровнями» (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня, слушая о развитии налоговой системы, Александр Лукашенко заговорил о перераспределении полномочий — между президентом и другими уровнями власти. На доклад пришли первый вице-премьер Николай Снопков, а также министр по налогам и сборам Сергей Наливайко и министр финансов Юрий Селиверстов. Им Лукашенко и рассказал об идее снять с него часть вопросов.

Видео с этой встречи опубликовал «Пул Первого».

«Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий... явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы, — сообщил Александр Лукашенко. — Недавно я получил записку: предлагается 71 полномочие, если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти...»

Что касается протокольной темы встречи, то он напомнил , что ждет новый Налоговый кодекс: «Мы много в этом направлении сделали. Но, я помню, мы договаривались, что вы выдадите новую, более совершенную систему налогообложения, модернизируете нынешний Налоговый кодекс — там, где нужно, точечно, насколько это возможно».