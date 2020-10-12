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Многодетная мать купила часть брестской крепости. Это стоило $4000
Источник материала: Onliner
Елена Андрианова — мать пятерых детей. Недавно она стала собственницей оборонительной казармы «Б-В» площадью 340 квадратных метров. Как
Эта казарма была построена в 1915 году, ее возводил легендарный фортификатор Дмитрий Карбышев. Скоро на стенах оборонительного сооружения появится памятная табличка.
Пока помещение находится не в лучшем состоянии: металл спилен, стены разрисованы граффити, внутри холодно и сыро. Однако запас прочности у военной недвижимости большой.
Елена — не первый человек, который пытается восстанавливать заброшенные постройки Брестской крепости: неподалеку от выкупленной ею казармы сейчас работают реконструкторы, которые взяли помещение в аренду. Однако они признаются, что работать с такими объектами непросто: металл внутри ржавеет буквально за неделю, из-за сырости возникает масса проблем, а поддерживать нужную температуру слишком дорого — «речь о неприлично больших суммах».
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Елена Андрианова — мать пятерых детей. Недавно она стала собственницей оборонительной казармы «Б-В» площадью 340 квадратных метров. Как рассказала женщина...
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