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Многодетная мать купила часть брестской крепости. Это стоило $4000

12.10.2020 13:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Елена Андрианова — мать пятерых детей. Недавно она стала собственницей оборонительной казармы «Б-В» площадью 340 квадратных метров. Как рассказала женщина журналистам телеканала НТВ, она просто увидела в интернете объявление о продаже помещения и решила рискнуть: купить его и привести в порядок. Деньги на восстановление старинной постройки выделил саратовский бизнесмен, имя которого не озвучивается. Что будет в казарме после восстановления, тоже пока не ясно.

Многодетная мать купила часть брестской крепости. Это стоило 00

Эта казарма была построена в 1915 году, ее возводил легендарный фортификатор Дмитрий Карбышев. Скоро на стенах оборонительного сооружения появится памятная табличка.

Многодетная мать купила часть брестской крепости. Это стоило 00
Многодетная мать купила часть брестской крепости. Это стоило 00

Пока помещение находится не в лучшем состоянии: металл спилен, стены разрисованы граффити, внутри холодно и сыро. Однако запас прочности у военной недвижимости большой.

Многодетная мать купила часть брестской крепости. Это стоило 00

Елена — не первый человек, который пытается восстанавливать заброшенные постройки Брестской крепости: неподалеку от выкупленной ею казармы сейчас работают реконструкторы, которые взяли помещение в аренду. Однако они признаются, что работать с такими объектами непросто: металл внутри ржавеет буквально за неделю, из-за сырости возникает масса проблем, а поддерживать нужную температуру слишком дорого — «речь о неприлично больших суммах».

Многодетная мать купила часть брестской крепости. Это стоило 00

 
 
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Елена Андрианова — мать пятерых детей. Недавно она стала собственницей оборонительной казармы «Б-В» площадью 340 квадратных метров. Как рассказала женщина...
 
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