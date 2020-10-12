ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брат Дарьи Домрачевой рассказал о своем брутальном задержании

12.10.2020 13:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вчера пользователи соцсетей начали делиться видео брутального задержания мужчины с велосипедом. На записи видно, как группа сотрудников ОМОНа бьет его в том числе по голове. Затем некоторые пользователи соцсетей стали предполагать, что на видео — брат Дарьи Домрачевой архитектор Никита Домрачев. Оказалось, это правда. После задержания Никиту отвезли в РУВД, а затем в больницу. Сейчас мужчина находится дома. О своем брутальном задержании архитектор рассказал Onliner.

По словам Никиты, все произошло, когда он ехал по велодорожке в районе Зыбицкой на велосипеде. Когда мужчина увидел бегущую навстречу толпу испуганных людей, он остановился.

— Я не видел, что происходит, но слышал, что они кричали, их было довольно много. Я не смог дальше ехать. Затем увидел, что за ними бегут силовики. Я развернулся, чтобы уехать, но с другой стороны также стали бежать люди в черном. И вот они ни о чем меня не стали спрашивать — повалили с велосипеда и начали бить. От шока у меня посыпались искры из глаз, из головы начала течь кровь. В то же время я понимал, что могу потерять велосипед — он мне очень дорог. Пытался вырваться, чтобы взять его с собой. Сделать это не получилось — меня потащили в автобус.

Внутри меня жестко скрутили, пережали руки наручниками. Я просил о помощи, потому что ничего не видел: все лицо, как и вся одежда, были в крови. Мне угрожали, тыкали в тело дубинкой и смеялись. Я боялся потерять сознание и не знал, что будет происходить дальше. Я как мог просил вызвать скорую, ослабить наручники — мои руки просто онемели. Но эти просьбы ни на что не повлияли. Только когда меня пересаживали в другую машину, где находились простые милиционеры, наручники мне сменили на стяжки.

Милиционеров я также просил о помощи или хотя бы остановить чем-то кровь. Они нашли в машине какой-то бинт, я приложил его к голове, но кровь продолжала идти.

Брат Дарьи Домрачевой рассказал о своем брутальном задержании
Брат Дарьи Домрачевой рассказал о своем брутальном задержании

Затем меня 40 минут возили по городу, вместе с другими задержанными доставили в РУВД. Увидели, что со мной все плохо, и первым отвели на допрос. Я показал паспорт, они посмотрели вещи и сфотографировали меня. Я сразу попросил вызвать скорую. Наконец ее вызвали. Когда врачи приехали и оказали мне первую помощь, сказали, что забирают в больницу. В этот момент мне принесли протокол — я даже не смог его прочитать, потому что все лицо у меня было в крови. Там значилось, что я участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Я сказал, что не согласен с протоколом: он был составлен без каких-либо моих объяснений. На это мне ответили, что, если я не подпишу бумагу, меня никуда не отпустят. Поэтому я его подписал и уехал на скорой в больницу. Мне сделали анализы, перевязки, зашили голову и сильные раны. С утра я отказался от госпитализации и уехал домой.

Дальше должен быть суд во Фрунзенском районе, но дату я пока не знаю.

— Дарья знает о произошедшем? 

— Да, она сама увидела новости. Сейчас она в курсе, что я нахожусь дома, но пока я с ней не разговаривал.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера пользователи соцсетей начали делиться видео брутального задержания мужчины с велосипедом. На записи видно, как группа сотрудников ОМОНа бьет его в том числе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Телеведущего Дениса Дудинского оштрафовали на 675 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика