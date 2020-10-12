Lada на 111 км/ч врезалась в Volkswagen, водителя будут судить (видео)

Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по г. Минску завершено расследование уголовного дела о ДТП, которое произошло 7 февраля. Около 7:10 25-летний водитель Lada Vesta, двигаясь по улице Ванеева в Минске, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, который осуществлял поворот налево со второстепенной дороги.

— В ходе расследования установлено, что водитель Lada на момент совершения ДТП двигался со скоростью более 110 км/ч при разрешенной максимальной скорости движения на данном участке не более 60 км/ч, — сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская. — Тем самым обвиняемый выбрал скорость, не обеспечивающую ему контроль за безопасным движением управляемого транспортного средства, проявил невнимательность и неосмотрительность к дорожной обстановке, чем поставил себя и других участников дорожного движения в опасное положение. В результате чего при возникновении препятствия для дальнейшего движения в виде автомобиля Volkswagen он применил меры экстренного торможения, однако не смог предотвратить столкновение с указанным автомобилем ввиду превышения максимально разрешенной скорости движения.

Водителю Volkswagen, 25-летней девушке, в результате дорожно-транспортного происшествия причинены множественные телесные повреждения, которые, согласно полученному заключению судебно-медицинской экспертизы, относятся к категории тяжких.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, к материалам уголовного дела приобщены результаты экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошены обвиняемый, свидетели и потерпевшая, проведен следственный эксперимент.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения». К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by .