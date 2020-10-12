Huawei стоит $164 миллиарда, Xiaomi — почти втрое дешевле

Источник материала: Onliner

Опубликован рейтинг самых дорогих производителей электроники родом из Китая. На первом месте с большим отрывом от ближайшего преследователя расположилась Huawei. Ее рыночная капитализация составляет почти $164 миллиарда в эквиваленте.

На втором месте расположилась Xiaomi, капитализация которой оценивается примерно в $64 миллиарда. В первую пятерку также входят Vivo ($26 млрд), Oppo ($25 млрд) и DJI ($15 млрд). Из знакомых белорусу названий упоминается еще Lenovo, которая попала на 7-е место с капитализацией $8 миллиардов.

Для сравнения, рыночная капитализация Apple превышает $2 триллиона. Что касается Huawei, то эксперты отмечают снижение стоимости компании на фоне американских санкций.