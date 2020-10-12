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Huawei стоит $164 миллиарда, Xiaomi — почти втрое дешевле

12.10.2020 13:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Опубликован рейтинг самых дорогих производителей электроники родом из Китая. На первом месте с большим отрывом от ближайшего преследователя расположилась Huawei. Ее рыночная капитализация составляет почти $164 миллиарда в эквиваленте.

На втором месте расположилась Xiaomi, капитализация которой оценивается примерно в $64 миллиарда. В первую пятерку также входят Vivo ($26 млрд), Oppo ($25 млрд) и DJI ($15 млрд). Из знакомых белорусу названий упоминается еще Lenovo, которая попала на 7-е место с капитализацией $8 миллиардов.

Для сравнения, рыночная капитализация Apple превышает $2 триллиона. Что касается Huawei, то эксперты отмечают снижение стоимости компании на фоне американских санкций.

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Опубликован рейтинг самых дорогих производителей электроники родом из Китая. На первом месте с большим отрывом от ближайшего преследователя расположилась Huawei. Ее...
 
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