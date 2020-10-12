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МВД: В воскресенье в Беларуси были задержаны 713 человек
Источник материала: АФН
«Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек», - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
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«Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До...
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