Поправки в Налоговый кодекс Беларуси вступят в силу с 2022 года

Источник материала: АФН

Предложения по изменению налогового законодательства будут подготовлены в срок от полугода до восьми месяцев, а вступление в силу обновленного Налогового кодекса планируется с 2022 года.

Об этом сообщил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко по итогам доклада Лукашенко.

«В течение полугода - восьми месяцев рабочая группа должна сформулировать предложения и внести их. Кодекс вступит в действие с 2022 года», - сказал Наливайко, которого цитирует БелТА.

На докладе Лукашенко поручил "освежить" Налоговый кодекс так же, как недавно были обновлены Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.

"Хорошая была проведена работа. Может быть, после последних событий надо будет в какие-то статьи вносить изменения - возможно, это жизнь. Вот точно так надо пройтись по Налоговому кодексу», - сказал Лукашенко.

Он также потребовал ускорить цифровизацию налогового законодательства.

"Премьер России, он лично занимался этим вопросом, вы постоянно в контакте, предложил нам посмотреть налоговую систему Российской Федерации. Она подается чуть ли не самой совершенной. Но если они где-то продвинулись дальше нас, допустим в администрировании налогов, нам не надо бояться задействовать то, что они имеют. Тем более нам бесплатно это передают - программное обеспечение и прочее. Для того чтобы упростить цифровизацию и сделать прозрачными налоги, чтобы извлекаемость была близка к 100%", - сказал Лукашенко.

Наливайко также сообщил, что налоговые службы, формирующие около 70% доходов консолидированного бюджета, за январь - август собрали Br17,7 млрд.

"Плановое назначение консолидированного бюджета у нас обеспечено на 96,5%. Недобор составил Br700 млн. В основном это связано с эпидемической ситуацией в мире", - проинформировал министр.