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Задержан актер Илья Ясинский

12.10.2020 13:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский актер Илья Ясинский был задержан вчера, 11 октября, в Минске, районе Кальварийской улицы. Об этом TUT.BY сообщили его родные.



По их словам, это произошло во время разгона шествия, около 17 часов.

Вчера Илье разрешили позвонить родным. Он сообщил, что находится в Заводском РУВД, его и других задержанных планируют отправить на Окрестина.

По неподтвержденной информации, Илья Ясинский сейчас находится в Жодино. Время и дата суда пока неизвестны.


Илья Ясинский родился в 1984 году в Жодино. Учился в Университете культуры и искусств (курс Валерия Анисенко) и Академии искусств (курс Владимира Мищанчука). С 2012 года — в труппе Республиканского театра белорусской драматургии. Занят в более чем десятке спектаклей, которые идут в репертуаре РТБД (в том числе в «Шлюбе з ветрам», одной из лучших постановок прошлого сезона).
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский актер Илья Ясинский был задержан вчера, 11 октября, в Минске, районе Кальварийской улицы. Об этом TUT.BY сообщили его родные.
 
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