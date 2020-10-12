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Заявление: прекратите давление на прессу!

12.10.2020 13:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская ассоциация журналистов, Пресс-клуб и Ассоциация "Объединённые массмедиа" выступили с совместным заявлением.

Заявление: прекратите давление на прессу!
В нём отмечается резкое усиление давления на СМИ, журналистов и блогеров: "в результате условия их работы из "тяжёлых" изменились до "катастрофических". С 9 мая по 12 октября в нашей стране было зафиксировано более 400 нарушений прав журналистов, произошло более 230 задержаний (при этом более 50 раз применялось физическое насилие, трое журналисток были ранены резиновыми пулями). "Ни один из этих фактов не привёл к возбуждению уголовных дел в отношении лиц, виновных в нарушении прав журналистов", — подчёркивается в заявлении.

БАЖ, Пресс-клуб и Ассоциация "Объединённые массмедиа" требуют от властей расследовать все случаи нарушения прав журналистов, а виновных привлечь к ответственности; отказаться от практики произвольных задержаний журналистов во время выполнения ими профессиональных обязанностей; вернуть TUT.by статус СМИ; прекратить уголовное преследование главного редактора "Нашей Нивы" Егора Мартиновича; освободить блогеров; прекратить практику блокировки интернета; прекратить практику отказа в печати и распространении через госсети печатных СМИ.
 
 
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Белорусская ассоциация журналистов, Пресс-клуб и Ассоциация "Объединённые массмедиа" выступили с совместным заявлением.
 
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