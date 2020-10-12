Лобода впервые показала лицо младшей дочки

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери Тильды: в сети обсуждают трогательный снимок в Instagram-аккаунте звезды.

Лобода не любит делиться подробностями из личной жизни: например, звезда тщательно скрывает имя отца второй дочери, хотя по слухам, им является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Не показывала звезда и лицо ребенка, а если публиковала фото, то делала это лишь со спины. Но недавно звезда российской эстрады решила сделать исключение.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию Лободы в Instagram: певица впервые показала лицо младшей дочки, чем вызвала настоящий резонанс в сети.

На снимке малышка в солнцезащитных очках и пестром платье позировала со знаменитой мамой.

"Наконец-то дождались Тильдочку"; "Маленькая Лобода тоже будет красоткой"; " Сейчас все под микроскопом рассмотрят, похожа ли Тильда на Тилля", - прокомментировали подписчики.

Напомним, что певица снова стала мамой весной 2018 года в США. А вот о разлуке с Линдеманном во время пандемии певица рассказала в личном интервью.

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