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Лобода впервые показала лицо младшей дочки
12.10.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери Тильды: в сети обсуждают трогательный снимок в Instagram-аккаунте звезды.
Лобода не любит делиться подробностями из личной жизни: например, звезда тщательно скрывает имя отца второй дочери, хотя по слухам, им является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Не показывала звезда и лицо ребенка, а если публиковала фото, то делала это лишь со спины. Но недавно звезда российской эстрады решила сделать исключение.
Пользователи социальных сетей активно обсуждают новую публикацию Лободы в Instagram: певица впервые показала лицо младшей дочки, чем вызвала настоящий резонанс в сети.
На снимке малышка в солнцезащитных очках и пестром платье позировала со знаменитой мамой.
"Наконец-то дождались Тильдочку"; "Маленькая Лобода тоже будет красоткой"; " Сейчас все под микроскопом рассмотрят, похожа ли Тильда на Тилля", - прокомментировали подписчики.
Напомним, что певица снова стала мамой весной 2018 года в США. А вот о
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