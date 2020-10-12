Санкции ЕC и Беларуси: пути выхода из кризиса

Источник материала: Sputnik Беларусь

Евросоюз опубликовал санкционный список в отношении Беларуси. В него вошли около 40 представителей белорусских властей, при этом президента Александра Лукашенко туда пока не включили в надежде на диалог. Минск создал ответный список невъездных в страну европейских политиков и отозвал послов в Польше и Литве для консультаций. И ЕС, и Беларусь ввели пока только визовые ограничения, не трогая экономические секторы в отношении предприятий друг друга. На этой неделе стало известно о решении отзыва послов ряда европейских стран.

Какие шаги должны сделать Беларусь и ЕС для возобновления диалога, как решение проблемы санкций видит Россия, ближайший союзник Беларуси – на эти и другие вопросы отвечают участники встречи:

в Минске:

заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег ГАЙДУКЕВИЧ;

директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений ПРЕЙГЕРМАН.

в Москве:

член Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем ТУРОВ;

генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ.