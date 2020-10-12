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В Минске на проспекте Пушкина «Фольксваген» сбил двух человек
Источник материала: Навiны
Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером на проспекте Пушкина.
Как сообщили в Следственном комитете, проезжая вблизи дома №30 он сбил двух пешеходов — 50-летнему мужчине и 52-летней женщине причинены множественные телесные повреждения, с которыми они госпитализированы.
«Водитель Volkswagen задержан. Установлено, что у мужчины вчера был день рождения и в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,96 промилле», — сообщили в СК.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 317 УК.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером на проспекте Пушкина.
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