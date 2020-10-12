В Минске на проспекте Пушкина «Фольксваген» сбил двух человек

Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером на проспекте Пушкина.





Как сообщили в Следственном комитете, проезжая вблизи дома №30 он сбил двух пешеходов — 50-летнему мужчине и 52-летней женщине причинены множественные телесные повреждения, с которыми они госпитализированы.

«Водитель Volkswagen задержан. Установлено, что у мужчины вчера был день рождения и в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,96 промилле», — сообщили в СК.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 317 УК.