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В Минске на проспекте Пушкина «Фольксваген» сбил двух человек

12.10.2020 13:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером на проспекте Пушкина.

В Минске на проспекте Пушкина «Фольксваген» сбил двух человек

Как сообщили в Следственном комитете, проезжая вблизи дома №30 он сбил двух пешеходов — 50-летнему мужчине и 52-летней женщине причинены множественные телесные повреждения, с которыми они госпитализированы.

«Водитель Volkswagen задержан. Установлено, что у мужчины вчера был день рождения и в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,96 промилле», — сообщили в СК.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 317 УК.

 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло поздно вечером на проспекте Пушкина.
 
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