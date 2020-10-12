Что будет протестующему за повторное задержание на акции протеста

Эксперт объяснил Naviny.by, что такое «официальное предупреждение прокурора» и вправе ли власти присуждать уголовное наказание тем, кто уже понес административное наказание за участие в мирных акциях.





Как правило, участников протестов в Беларуси привлекают к административной ответственности по статье 23.34 КоАП за нарушение порядка проведения или организации массовых мероприятий.

Санкция этой статьи предусматривает предупреждение, штраф до 30 базовых величин (до 810 рублей) или административный арест.

Вместе с тем многие из тех, кто привлекался к ответственности по статье 23.34 КоАП, получают официальное предупреждение прокурора о недопустимости нарушения закона.

В этом предупреждении также указывается, что в случае повторного задержания за участие в несанкционированных акциях протеста их участники могут привлекаться уже к уголовной ответственности.

В этом случае задержанные могут быть признаны виновными в организации и подготовке действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо осуждены за активное участие в них.

По статье 342 УК эти деяния наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Naviny.by обратились к юристу, члену правления «Правовой инициативы» Сергею Устинову с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.

Прежде всего, эксперт обратил внимание на то, что закон действительно дает прокурорам право выносить такое предупреждение.

Официальное предупреждение — это акт прокурорского надзора о недопустимости повторного совершения гражданином правонарушений, которые влекут за собой ответственность, установленную законами, либо подготовки к совершению этим лицом противоправных действий.

Подобная формулировка дана в статье 42 закона «О прокуратуре Республики Беларусь».

Таким образом, акт составляется с тем, чтобы предупредить совершение правонарушений гражданином. О юридической силе документа говорит и само его название — «официальное предупреждение», отметил Сергей Устинов.

Акт составляет прокурор или его заместитель, после чего предупреждение направляется в адрес физического лица или объявляется ему лично под расписку.

Отвечая на вопрос Naviny.by о том, могут ли людей, которых ранее привлекли к ответственности по статье 23.34 КоАП, преследовать в уголовном порядке по статье 342 УК, представитель «Правовой инициативы» отметил, что на самом деле это «не более чем способ психологического давления на мирных демонстрантов».

«Для статьи 342 УК не предусмотрена административная преюдиция. То есть безусловная обязанность судов принимать без проверки факты, что были установлены по другому делу, заведенному на участника протестов, и положены в основу судебного решения. А значит, уголовная ответственность не может наступить ни автоматически, ни «сама по себе» в том случае, если гражданин опять пойдет на шествие», — пояснил юрист.

Повторное участие в мирном, пусть и несанкционированном, митинге может повлечь административную ответственность по части 3 статьи 23.34 КоАП, но никак не уголовную, считает Сергей Устинов.

В этой части говорится об административном наказании за деяния, которые совершены повторно в течение года после того, как человек уже получил взыскание за то же нарушение.

«Если гражданина повторно привлекут к административке, то, как показывает судебная практика (если суды по политическим делам вообще можно назвать судами), гражданину могут дать как штраф до 1350 рублей, так и административный арест — это лотерея», — заметил Сергей Устинов.

В заключение юрист напомнил, что по нормам международного права участие в мирных собраниях является основополагающим правом человека, и оно не может считаться криминальным преступлением, как и вообще правонарушением.

При этом Комитет по правам человека ООН неоднократно заявлял , что «катастрофическая ситуация с правами человека в Беларуси продолжает ухудшаться» и что закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» не соответствует международному пакту о гражданских и политических правах, поэтому этот закон следует изменить.