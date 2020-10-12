Сергей Тихановский также был на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ

На встрече Александра Лукашенко с политическими заключенными в СИЗО КГБ присутствовал видеоблогер Сергей Тихановский (автор youtube-канала «Страна для жизни») — муж экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

Об этом БелаПАН сообщил Антон Гашинский, который утром 12 октября посетил подзащитного Виталия Шклярова — одного из участников встречи в СИЗО.





Встреча, напомним, состоялась 10 октября и длилась более четырех часов. Из политзаключенных на ней помимо политтехнолога Шклярова присутствовали экс-глава «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который до ареста считался основным соперником Лукашенко на президентских выборах, его сын Эдуард Бабарико, медиатор Лилия Власова, юристы Максим Знак и Илья Салей, политолог Юрий Воскресенский, директор ИТ-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, Кирилл Бадей, занимавший до ареста должность и.о. председателя правления «Белгазпромбанка».

Информацию о встрече распространил вначале телеграм-канал «Пул Первого», который ведет пресс-служба Лукашенко, а позже — государственные телеканалы. «Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне», — говорилось в сообщении. Приводилась также цитата Лукашенко, который сказал, что «Конституцию на улице не напишешь».

На опубликованных фото- и видеоматериалах были видны практически все участники встречи, кроме Сергея Тихановского.

В тот же день, 10 октября, Тихановскому впервые за четыре месяца дали возможность созвониться с женой, которая вынужденно находится за рубежом. Выдержки из их разговора привел телеграм-канал Тихановской.

«Делаем всё возможное, чтобы скорее вы все вышли, — сказала Светлана. — Не знаю, как долго это может продлиться. Но надеемся, что очень скоро. Делаем все необходимое по изменению ситуации в республике». Затем супруги обсудили ее встречи с президентом Франции и канцлером Германии. «Хорошие люди. Поддерживают нас. Не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу, потому что наше дело правое», — сказала Тихановская. В ответ на это Сергей Тихановский призвал «быть жестче».

Вечером 11 октября стало известно, что Юрию Воскресенскому и Дмитрию Рабцевичу изменили меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

«Власть не только готова к диалогу на словах, но и на деле, — заявил Воскресенский в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1». — Вчера состоялась большая встреча с президентом, разговор длился около пяти часов. Он был очень продуктивный, местами на повышенных тонах, но в итоге закончилась большим конструктивом».

По словам Воскресенского, ему поручено приступить к подготовке альтернативных предложений по изменению Конституции, а также подготовить свои мысли по поводу освобождения ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасны для страны, как казались на первом этапе».

Рабцевич сообщил о планах продолжить работу и построить компанию в Парке высоких технологий. По его словам, основные вопросы, которые обсуждались на встрече с Лукашенко, — экономическое развитие и поправки в Конституцию. «Атмосфера на встрече была с целью построить диалог, как выходить из ситуации, какие есть идеи по изменениям в конституционный строй. Диалог, по моему мнению, состоялся. Точки соприкосновения есть», — сказал директор PandaDoc.