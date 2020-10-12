Лукашенко предложил передать 71 полномочие на другие уровни власти

Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко сказал, что недавно получил записку, в которой предлагается 71 полномочие перенести от президента на все уровни власти.

Об этом он заявил в ходе доклада первого вице-премьера Николая Снопкова, министра по налогам и сборам Сергея Наливайко и министра финансов Юрия Селиверстова.

«Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы, — цитирует Лукашенко БелТА.

Он сказал, что недавно получил записку, в которой предлагается 71 полномочие, «если можно так сказать, перенести от президента на все уровни власти».

Правда, Александр Лукашенко не стал говорить, от кого была получена записка. Также он не уточнил, о каких полномочиях идет речь.