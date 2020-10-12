ТАСС: главы МИД 27 стран ЕС приняли решение о введении санкций против Лукашенко

Источник материала: Onliner

ТАСС со ссылкой на источник сообщает , что главы МИД 27 стран ЕС приняли политическое решение о введении санкций против Лукашенко.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции в отношении официальных лиц, которых считает ответственными «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека», сообщает ТАСС. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. В списке примерно 40 человек.

«Мы решили реализовать санкции, которые согласовали в августе. Это означает, что завтра (в пятницу. — Прим. ТАСС) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — сказал он.