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ТАСС: главы МИД 27 стран ЕС приняли решение о введении санкций против Лукашенко

12.10.2020 13:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что главы МИД 27 стран ЕС приняли политическое решение о введении санкций против Лукашенко.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции в отношении официальных лиц, которых считает ответственными «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека», сообщает ТАСС. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе. В списке примерно 40 человек.

«Мы решили реализовать санкции, которые согласовали в августе. Это означает, что завтра (в пятницу. — Прим. ТАСС) письменной процедурой будет реализован черный список из примерно 40 имен», — сказал он.

 
 
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ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что главы МИД 27 стран ЕС приняли политическое решение о введении санкций против Лукашенко.Читать далее…
 
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