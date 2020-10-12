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Слишком резко вернулся в полосу во время попытки обгона — Renault ушел в занос

12.10.2020 13:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера днем поступило сообщение об аварии на дороге Барановичи — Волковыск — Гродно на территории Зельвенского района. По данным ГАИ Гродненской области, все произошло, когда 65-летний минчанин на Renault решился на обгон грузовика, но не рассчитал расстояние до встречной машины. Это повлекло события, приведшие к лобовой аварии.

Слишком резко вернулся в полосу во время попытки обгона — Renault ушел в занос

«После того как водитель понял, что не успеет обогнать большегруз, он поторопился вернуться в „свою“ полосу, — рассказали инспекторы. — Он допустил занос автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Peugeot».

Слишком резко вернулся в полосу во время попытки обгона — Renault ушел в занос

В результате аварии в больницу были доставлены водитель Renault и его 34-летняя пассажирка. Водитель Peugeot — 31-летняя женщина — серьезных травм не получила. Окончательные причины и иные обстоятельства будут установлены в результате проверки.

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Теги: Гродно
 
 
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Вчера днем поступило сообщение об аварии на дороге Барановичи — Волковыск — Гродно на территории Зельвенского района. По данным ГАИ Гродненской области, все...
 
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