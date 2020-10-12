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«Фанат номер один». Минское «Динамо» вручило подарок Арине Соболенко
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» вручило теннисистке Арине Соболенко
Арина Соболенко сейчас является 12-й ракеткой мира. Это лучший результат среди всех белорусских теннисисток.
Она посетила все матчи этой домашней серии клуба.
Отметим, что до и после матча Арина вступила в дискуссию с подписчиками в инстаграме. Во время жесткого подавления акций протеста в Минске она спрашивала, какой макияж лучше выбрать, а в ответ ей предложили не выбирать косметику, а высказаться относительно событий в стране. На что Соболенко
Сегодня она извинилась за свои высказывания, при этом
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Минское «Динамо» вручило теннисистке Арине Соболенко подарок в виде именной джерси с номером один.
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