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«Фанат номер один». Минское «Динамо» вручило подарок Арине Соболенко

12.10.2020 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» вручило теннисистке Арине Соболенко подарок в виде именной джерси с номером один.

Арина Соболенко сейчас является 12-й ракеткой мира. Это лучший результат среди всех белорусских теннисисток.

Она посетила все матчи этой домашней серии клуба.

Отметим, что до и после матча Арина вступила в дискуссию с подписчиками в инстаграме. Во время жесткого подавления акций протеста в Минске она спрашивала, какой макияж лучше выбрать, а в ответ ей предложили не выбирать косметику, а высказаться относительно событий в стране. На что Соболенко довольно резко отреагировала.

Сегодня она извинилась за свои высказывания, при этом заявив о травле.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» вручило теннисистке Арине Соболенко подарок в виде именной джерси с номером один.
 
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