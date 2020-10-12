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Водитель отметил день рождения, а после сбил двух пешеходов на проспекте Пушкина

12.10.2020 13:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 11 октября, на проспекте Пушкина водитель сбил двух пешеходов. Водителя задержали, он оказался пьян и пытался скрыться.


ДТП произошло около 23 часов. Как рассказал AUTO.TUT.BY очевидец, он услышал удар под окнами своего дома.

— Выглянул в окно, а там на дороге возле 30-го дома на Пушкина два человека лежат. Рядом машины на аварийках и человек десять стоит. Кто-то кричал, чтобы вызвали скорую. Люди обсуждали, что водитель уехал, но на пересечении с улицей Притыцкого его остановил таксист.

Как сообщил сегодня Следственный комитет, за рулем Volkswagen был 37-летний водитель. Проезжая вблизи дома № 30, он совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на проезжей части на пешеходном переходе. В результате ДТП 50-летнему мужчине и 52-летней женщине причинены множественные телесные повреждения, с которыми они госпитализированы.

— Водитель Volkswagen задержан. Оказалось, что у мужчины вчера был день рождения, и в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,96 промилле, — сообщили в Следственном комитете.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

 
 
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Поздно вечером 11 октября на проспекте Пушкина пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе. Виновник попытался скрыться, но был задержан.
 
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