|
Водитель отметил день рождения, а после сбил двух пешеходов на проспекте Пушкина
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 11 октября, на проспекте Пушкина водитель сбил двух пешеходов. Водителя задержали, он оказался пьян и пытался скрыться.
ДТП произошло около 23 часов. Как рассказал AUTO.TUT.BY очевидец, он услышал удар под окнами своего дома.
— Выглянул в окно, а там на дороге возле 30-го дома на Пушкина два человека лежат. Рядом машины на аварийках и человек десять стоит. Кто-то кричал, чтобы вызвали скорую. Люди обсуждали, что водитель уехал, но на пересечении с улицей Притыцкого его остановил таксист.
Как
— Водитель Volkswagen задержан. Оказалось, что у мужчины вчера был день рождения, и в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,96 промилле, — сообщили в Следственном комитете.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздно вечером 11 октября на проспекте Пушкина пьяный водитель сбил двух человек на пешеходном переходе. Виновник попытался скрыться, но был задержан.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)