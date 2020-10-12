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Тихановская против идеи создания правительства в изгнании

12.10.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская против идеи создания правительства в изгнании, считает, что эта схема устарела и не сработает.




"Мы против этого, эта схема уже не сработает, нам нужно что-то оригинальное, новое и креативное. Ситуация у нас нестандартная - такой должен быть и подход", - заявила Тихановская в интервью интернет-порталу tut.by в понедельник, отвечая на вопрос об идее создать правительство в изгнании.

Экс-кандидат в президенты призвала не расценивать как правительство в изгнании своих представителей в различных сферах. "Это не правительство в изгнании - почти все люди находятся в Беларуси, это просто рабочие группы. Людей предлагает Координационный совет или члены моей команды, но это все с согласия этих людей, они должны понимать, на какой риск идут", - сказала Тихановская.

Она опровергла мнение о намечающемся расколе в оппозиции, прокомментировав, в частности, отношения с членом президиума Координационного совета Павлом Латушко. "Мы созваниваемся, примерно раз в неделю, когда он приезжает в Вильнюс на встречи, мы с ним видимся. У нас нет никакого недопонимания, мы знаем, что у него политические амбиции, мы абсолютно честны друг перед другом. Но сейчас у него такая же цель, как и у нас всех - новые выборы, и, если у Павла Павловича есть возможность пропагандировать эту идею где-то еще на стороне - ради бога, это все нас приближает к новым выборам", - уверена Тихановская.

"Так же, как Валерий и Вероника Цепкало - они проводят много встреч в других государствах, говорят про нашу ситуацию. Не обязательно ведь работать плечом к плечу буквально, главное - чтобы мы вместе шли к новым выборам. Никто ни с кем не ругался, мы все работаем над одной целью. Ребята из команды Маши Колесниковой тоже постоянно на связи с нами", - добавила она.
 
 
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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская против идеи создания правительства в изгнании, считает, что эта схема устарела и не сработает.
 
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