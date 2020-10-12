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МВД: В воскресенье в Беларуси были задержаны 713 человек
Источник материала: Партизан
Силовики в минувшее воскресенье, 11 октября, задержали 713 человек за участие в гражданских акциях несогласия.
«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек», - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
По данным МВД, в стране зафиксировано 25 протестных акций.
«Зафиксированы многочисленные факты столкновений с правоохранительными органами, при этом даже в случаях, не связанных с задержаниями. Протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. В районе стелы «Минск – город герой» активное противостояние оказала отдельная группа женщин», - также сказано в сообщении.
Видимо, имеются в виду женщины, не позволившие командиру минского ОМОНа Дмитрию Балабе дать интервью пропагандистам.
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Силовики в минувшее воскресенье, 11 октября, задержали 713 человек за участие в гражданских акциях несогласия.
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