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МВД: В воскресенье в Беларуси были задержаны 713 человек

12.10.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Силовики в минувшее воскресенье, 11 октября, задержали 713 человек за участие в гражданских акциях несогласия.


«До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек», - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По данным МВД, в стране зафиксировано 25 протестных акций.

«Зафиксированы многочисленные факты столкновений с правоохранительными органами, при этом даже в случаях, не связанных с задержаниями. Протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. В районе стелы «Минск – город герой» активное противостояние оказала отдельная группа женщин», - также сказано в сообщении.

Видимо, имеются в виду женщины, не позволившие командиру минского ОМОНа Дмитрию Балабе дать интервью пропагандистам. 
 
Теги: Минск
 
 
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Силовики в минувшее воскресенье, 11 октября, задержали 713 человек за участие в гражданских акциях несогласия.
 
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