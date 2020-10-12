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Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

12.10.2020 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премию государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике получили американцы Пол Милгром и Роберт Уильсон. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщил Нобелевский комитет на своей странице в Instagram.

Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
Лауреатов наградят за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. Милгром и Уилсон сосредоточились в своем исследовании на разработке новых форматов для тех товаров, которые трудно продать традиционным способом, например радиочастот.

В комитете отметили, что их открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру.

В прошлом году лауреатами Премии по экономике стали американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло за разработанный ими экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью, напоминает «Газета.ру».

Нобелевская премия по экономике — единственная из нобелевских премий, которую вручают ежегодно. С 1969 года премия была вручена уже 51 раз.

8 октября в Нобелевском комитете сообщили, что премия по литературе была присуждена поэтессе Луизе Глюк «за ее безошибочный поэтический голос, который с суровой красотой делает индивидуальное существование универсальным».
 
 
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Премию государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике получили американцы Пол Милгром и Роберт Уильсон. Об этом в понедельник, 12 октября,...
 
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