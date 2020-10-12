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Надежда Скардино эмоционально отреагировала на жесткое задержание брата Домрачевой

12.10.2020 14:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино эмоционально отреагировала на жесткое задержание брата Дарьи Домрачевой Никиты.


Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

«Ненавижу вас, ОМОН! Вы слабовики, а не силовики! И с каждым побитым вы становитесь слабее, превращаетесь в нелюдей! Точнее, вы уже превратились в них», — написала Скардино в сторис своего инстаграма.

Напомним, Никиту Домрачева очень жестко задержали вчера в Минске в районе Зыбицкой, этот момент попал на видео. Он ехал на велосипеде к маме, никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации.

В разговоре с нами Никита подтвердил, что будет снимать побои и писать заявление на действия силовиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино эмоционально отреагировала на жесткое задержание брата Дарьи Домрачевой Никиты.
 
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