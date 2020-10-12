Источник материала: Tut.by

Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино эмоционально отреагировала на жесткое задержание брата Дарьи Домрачевой Никиты.



Фото: Денис Костюченко, TUT.BY

«Ненавижу вас, ОМОН! Вы слабовики, а не силовики! И с каждым побитым вы становитесь слабее, превращаетесь в нелюдей! Точнее, вы уже превратились в них», — написала Скардино в сторис своего инстаграма.

Напомним, Никиту Домрачева очень жестко задержали вчера в Минске в районе Зыбицкой, этот момент попал на видео . Он ехал на велосипеде к маме, никакой символики при себе, по его словам, у него не было. Из РУВД его на скорой доставили в больницу, утром он уехал домой, отказавшись от госпитализации.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Надежда Скардино эмоционально отреагировала на жесткое задержание брата Домрачевой Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино эмоционально отреагировала на жесткое задержание брата Дарьи Домрачевой Никиты.

В разговоре с нами Никита подтвердил, что будет снимать побои и писать заявление на действия силовиков.