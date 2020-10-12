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Надежда Скардино эмоционально отреагировала на жесткое задержание брата Домрачевой
Источник материала: Tut.by
Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино эмоционально отреагировала на жесткое задержание брата Дарьи Домрачевой Никиты.
«Ненавижу вас, ОМОН! Вы слабовики, а не силовики! И с каждым побитым вы становитесь слабее, превращаетесь в нелюдей! Точнее, вы уже превратились в них», — написала Скардино в сторис своего инстаграма.
Напомним, Никиту Домрачева очень жестко задержали вчера в Минске в районе Зыбицкой,
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Олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино эмоционально отреагировала на жесткое задержание брата Дарьи Домрачевой Никиты.
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