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Гараж папы римского пополнила водородная Toyota Mirai

12.10.2020 14:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Автопарк Ватикана пополнился новым транспортным средством — это Toyota Mirai, подготовленная для парадных выездов понтифика.


Новый автомобиль папе римскому Франциску в подарок преподнесла Конференция католических епископов Японии. В роли нового «папамобиля» выступил седан Mirai первого поколения, выпускавшийся с 2014 года, который в конце этого года сменит модель следующего поколения.


Дарованная понтифику Mirai получила значительный объем переделок. До центральных стоек она повторяет серийную машину, но на месте задних сидений установлен подиум с большим креслом и поручнями, а для защиты от дождя предусмотрен прозрачный навес. В длину автомобиль достигает 5,1 м, высота (вместе с надстройкой) — 2,7 м. Прочими подробностями в Toyota не делятся. Отметим, что запас хода на одной заправке водородом у нынешнего Mirai составляет около 500 км.


В последнее время гараж понтифика пополняется самыми разными моделями, для которых не предусмотрено бронированной стеклянной кабины. В прошлом году, например, папе римскому передали кроссовер Dacia Duster, а до этого в «папамобили» были переделаны Hyundai Santa Fe, Renault Kangoo Z.E. и пикап Nissan NP300.

 
 
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Автопарк Ватикана пополнился новым транспортным средством - это Toyota Mirai, подготовленная для парадных выездов понтифика.
 
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