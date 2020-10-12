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Звезда «Квартета И» стал многодетным отцом

12.10.2020 14:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Супруга звезды театра «Квартет И» Леонида Бараца Анна Моисеева стала матерью, сообщил артист в Instagram.


Фото: nkino.ru

— 10.10.2020 Появился Марк Барац (4040 г, 55 см). Появлялся он непросто, — написал актер, поблагодарив врачей за профессиональную работу.

Теперь Леонид Барац стал многодетным отцом — у него есть две взрослые дочери от предыдущего брака с актрисой Анной Касаткиной. Старшей дочери Елизавете 26 лет, младшей Еве — 17.

 
 
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Супруга Леонида Бараца Анна Моисеева стала матерью.
 
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