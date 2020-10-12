Звезда «Квартета И» стал многодетным отцом

Источник материала: Tut.by

Супруга звезды театра «Квартет И» Леонида Бараца Анна Моисеева стала матерью, сообщил артист в Instagram.



Фото: nkino.ru

— 10.10.2020 Появился Марк Барац (4040 г, 55 см). Появлялся он непросто, — написал актер, поблагодарив врачей за профессиональную работу.

Теперь Леонид Барац стал многодетным отцом — у него есть две взрослые дочери от предыдущего брака с актрисой Анной Касаткиной. Старшей дочери Елизавете 26 лет, младшей Еве — 17.