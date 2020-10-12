Легковушка сбила и протащила по дороге мужчину, блокировавшего движение на Дзержинского

Источник материала: Tut.by

В Минске автомобиль сбил протестующего, который блокировал проезжую часть. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Происшествие случилось 11 октября, около 22.00, на проспекте Дзержинского. По информации милиции, иномарка красного цвета ехала по проспекту со стороны улицы Космонавтов и сбила мужчину, который блокировал движение. Водитель с места происшествия скрылся.

В результате ДТП пешеход получил ушибы и от госпитализации отказался. На него составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Личность водителя, который совершил наезд на мужчину, устанавливают сотрудники ГАИ.

В милиции просят людей, располагающих информацией об инциденте, позвонить по телефонам: 8017 239−60−19 или 102.