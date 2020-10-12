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Легковушка сбила и протащила по дороге мужчину, блокировавшего движение на Дзержинского
Источник материала: Tut.by
В Минске автомобиль сбил протестующего, который блокировал проезжую часть. Об этом
Происшествие случилось 11 октября, около 22.00, на проспекте Дзержинского. По информации милиции, иномарка красного цвета ехала по проспекту со стороны улицы Космонавтов и сбила мужчину, который блокировал движение. Водитель с места происшествия скрылся.
В результате ДТП пешеход получил ушибы и от госпитализации отказался. На него составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Личность водителя, который совершил наезд на мужчину, устанавливают сотрудники ГАИ.
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На пешехода составили административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Водителя сейчас ищут.
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