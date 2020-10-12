В Минске на Дзержинского нашли оперенную резиновую пулю - рассказываем, что это такое

Источник материала: Tut.by

Разгоны протестов в Минске, задержания журналистов и брата Домрачевой. События 11 октября">воскресенье 11 октября в Минске были жесткими и напоминали скорее «горячую» стадию противостояния силовиков и протестующих в первые три дня после выборов. В частности, люди в форме вновь применяли дробовики, стреляя в том числе оперенными резиновыми пулями. 42.TUT.BY рассказывает все, что известно о найденном боеприпасе.



Фото: читатель TUT.BY

Что мы знаем

Утром 12 октября читатель прислал в редакцию фотографию предмета, очень напоминающего оперенную резиновую пулю — этот боеприпас считается нелетальным, однако здесь есть вопросы. По словам приславшего фото, пулю он нашел на газоне в районе дома на проспекте Дзержинского, 115, в Минске.

Внимательно изучив снимок, мы пришли к выводу, что это действительно резиновая пуля 12-го калибра, явно выпущенная из дробовика. Применяется она не впервые — так, весьма похожий боеприпас нашли 10 августа в районе станции метро «Пушкинская» — на фото, сделанном корреспондентами телеканала Belsat, две оранжевые пули лежат справа.



Фото: belsat.eu

О том, что такое резиновые пули, мы уже подробно писали и останавливаться на этом не стоит. Вместо этого мы определили, что за боеприпас был найден у дома на Дзержинского.

Судя по всему, перед нами пули турецкого производства из линейки Sterling (тест таких пуль вы можете посмотреть по ссылке ). Первоначально мы предположили, что фирма-производитель как-то связана с британским оружейным гигантом Sterling Armament Company, создавшим один из удачнейших пистолетов-пулеметов в истории, но оказалось, что это не так — «Стерлингом» называется только собственно линейка патронов, а завод носит имя Turaç Dış Ticaret.

Как мы и предполагали, пуля выполнена в 12-м калибре, а оперение позволяет стрелять более точно, несмотря на то, что такие боеприпасы предназначены в основном для гладкоствольного оружия.

Пули считаются нелетальными, однако при стрельбе с близкого расстояния последствия попадания боеприпасов могут быть трагическими. Так, в прошлом году резиновые пули Sterling использовались полицией при подавлении протестов в Грузии. Тогда, по сообщению телеканала «Рустави-2», 46-летний гражданин Армении Давид Григорян получил ранение черепа в затылочной части: резиновая пуля пробила ему затылочную кость. К счастью, мужчина выжил.

По словам бывшего омбудсмена Грузии Учи Нануашвили, в описании боеприпасов указано, что при выстреле с расстояния менее 10 метров пуля может привести к смертельной травме. С какого расстояния стреляли в воскресенье на проспекте Дзержинского, нам неизвестно.