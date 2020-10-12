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В Минске на Дзержинского нашли оперенную резиновую пулю - рассказываем, что это такое
Источник материала: Tut.by
Разгоны протестов в Минске, задержания журналистов и брата Домрачевой. События 11 октября">воскресенье 11 октября в Минске были жесткими и напоминали скорее «горячую» стадию противостояния силовиков и протестующих в первые три дня после выборов. В частности, люди в форме вновь применяли дробовики, стреляя в том числе оперенными резиновыми пулями. 42.TUT.BY рассказывает все, что известно о найденном боеприпасе.
Что мы знаем
Утром 12 октября читатель прислал в редакцию фотографию предмета, очень напоминающего оперенную резиновую пулю — этот боеприпас считается нелетальным, однако здесь есть вопросы. По словам приславшего фото, пулю он нашел на газоне в районе дома на проспекте Дзержинского, 115, в Минске.
Внимательно изучив снимок, мы пришли к выводу, что это действительно резиновая пуля 12-го калибра, явно выпущенная из дробовика. Применяется она не впервые — так, весьма похожий боеприпас нашли 10 августа в районе станции метро «Пушкинская» — на фото, сделанном корреспондентами телеканала Belsat, две оранжевые пули лежат справа.
О том, что такое резиновые пули, мы уже
Судя по всему, перед нами пули
Как мы и предполагали, пуля выполнена в 12-м калибре, а оперение позволяет стрелять более точно, несмотря на то, что такие боеприпасы предназначены в основном для гладкоствольного оружия.
Пули считаются нелетальными, однако при стрельбе с близкого расстояния последствия попадания боеприпасов могут быть трагическими. Так, в прошлом году резиновые пули Sterling
По словам бывшего омбудсмена Грузии Учи Нануашвили, в описании боеприпасов указано, что при выстреле с расстояния менее 10 метров пуля может привести к смертельной травме. С какого расстояния стреляли в воскресенье на проспекте Дзержинского, нам неизвестно.
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Боеприпас считается нелетальным, однако некоторые считают иначе.
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