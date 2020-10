Черные дыры и борьба с голодом. Рассказываем, за что вручили Нобелевку в 2020-м

Источник материала: KYKY

Сегодня заканчивается одна из самых важных недель в мире – 119-я Нобелевская неделя, которая стартовала 5 октября. В этом году ставки были высоки, размер премии составил $1,12 миллиона. Рассказываем, кому и за что дали Нобеля в 2020-м.

Нобелевка по физиологии и медицине

Лауреатами Нобелевки по медицине стали американцы Харви Олтер и Чарльз Райс и англичанин Майкл Хаутон – за открытие вируса гепатита С. Мужчины работали в коллаборации еще с конца 80-х. Олтер в 1989 году впервые описал новый вид гепатита, Хаутон в 1989 и 1990 годах выпустил статьи о выявлении антител к вирусу. А в 2013 году вместе с коллегами представил вакцину против вирусов гепатита. Райс же подтвердил, что выделенный Олтером и Хаутоном вирус действительно является гепатитом C.

“Eventually the way you have to control an epidemic like this is with a vaccine.”



Michael Houghton – awarded the 2020 #NobelPrize for his contribution towards the discovery of Hepatitis C – is now working to find a vaccine for the virus, which kills around 400,000 people a year. pic.twitter.com/JEX0ILtqSs — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020

Нобелевка по физике

Награду в этом году разделили. Половина премии отдана британцу Роджеру Пенроузу за расчеты 1965 года, как пояснили в комитете, ученый доказал, «что образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности». Вторую половину премии поделили американские астрофизики Райнхард Генцель и Андреа Гез – за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики Млечный Путь.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Нобелевка по химии

Лауреатами стали американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье за развитие метода редактирования генома. Поясняем: созданные лауреатами «генетические ножницы» помогают относительно быстро и с высокой точностью изменять ДНК растений, животных и микроорганизмов.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2020

Нобелевка по литературе

Лауреатом стала американская поэтесса Луиза Глюк, которая уже не раз получала литературные премии. Нобеля Луизе дали за, цитируем комитет, «за безошибочно узнаваемый поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.” #NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Нобелевская премия мира

Лауреатом стала Всемирная продовольственная программа ООН. Важно: нобелевский комитет отметил, что вручил награду не только «за усилия в борьбе с голодом», но и «за вклад в улучшение условий по достижению мира в конфликтных регионах, и за деятельность в качестве движущей силы в предотвращении использования голода как орудия войны и конфликтов».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP). #NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

Нобелевка по экономике

Это единственная из Нобелевских премий, которая вручается ежегодно, без пропусков. В этом году ее отдали американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Они удостоились награды «за усовершенствование теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов»

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.” #NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020