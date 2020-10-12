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Черные дыры и борьба с голодом. Рассказываем, за что вручили Нобелевку в 2020-м
Источник материала: KYKY>
Сегодня заканчивается одна из самых важных недель в мире – 119-я Нобелевская неделя, которая стартовала 5 октября. В этом году ставки были высоки, размер премии составил $1,12 миллиона. Рассказываем, кому и за что дали Нобеля в 2020-м.
Нобелевка по физиологии и медицине
Лауреатами Нобелевки по медицине стали американцы Харви Олтер и Чарльз Райс и англичанин Майкл Хаутон – за открытие вируса гепатита С. Мужчины работали в коллаборации еще с конца 80-х. Олтер в 1989 году впервые описал новый вид гепатита, Хаутон в 1989 и 1990 годах выпустил статьи о выявлении антител к вирусу. А в 2013 году вместе с коллегами представил вакцину против вирусов гепатита. Райс же подтвердил, что выделенный Олтером и Хаутоном вирус действительно является гепатитом C.
Нобелевка по физике
Награду в этом году разделили. Половина премии отдана британцу Роджеру Пенроузу за расчеты 1965 года, как пояснили в комитете, ученый доказал, «что образование черных дыр служит надежным подтверждением общей теории относительности». Вторую половину премии поделили американские астрофизики Райнхард Генцель и Андреа Гез – за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре галактики Млечный Путь.
Нобелевка по химии
Лауреатами стали американка Дженнифер Дудна и француженка Эмманюэль Шарпантье за развитие метода редактирования генома. Поясняем: созданные лауреатами «генетические ножницы» помогают относительно быстро и с высокой точностью изменять ДНК растений, животных и микроорганизмов.
Нобелевка по литературе
Лауреатом стала американская поэтесса Луиза Глюк, которая уже не раз получала литературные премии. Нобеля Луизе дали за, цитируем комитет, «за безошибочно узнаваемый поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным».
Нобелевская премия мира
Лауреатом стала Всемирная продовольственная программа ООН. Важно: нобелевский комитет отметил, что вручил награду не только «за усилия в борьбе с голодом», но и «за вклад в улучшение условий по достижению мира в конфликтных регионах, и за деятельность в качестве движущей силы в предотвращении использования голода как орудия войны и конфликтов».
Нобелевка по экономике
Это единственная из Нобелевских премий, которая вручается ежегодно, без пропусков. В этом году ее отдали американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Они удостоились награды «за усовершенствование теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов»
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Сегодня заканчивается одна из самых важных недель в мире – 119-я Нобелевская неделя, которая стартовала 5 октября. В этом году ставки были высоки, размер премии...
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