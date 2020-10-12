ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Перепелица: в Литве возвращаются к власти недруги Беларуси ― консерваторы

12.10.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Перепелица: в Литве возвращаются к власти недруги Беларуси ― консерваторы

Граждане Литвы накануне выбирали депутатов Сейма. По итогам подсчета 85 % бюллетеней лидируют оппозиционные консерваторы ―  партия "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" с 23 % голосов, правящий "Союз крестьян и зеленых" пока набирает около 18 %.  25 октября пройдет второй тур выборов в одномандатных округах, где никому из кандидатов не удалось набрать необходимого количества голосов для выдвижения в Сейм. 

© Sputnik / Владимир Трефилов
Эксперт объяснил, почему Литва передумает о закупках энергии в Беларуси

Литва проснулась с новой властью ― хотя предстоит еще второй тур, но с полной уверенностью можно сказать, что власть меняется, говорит о прошедшем голосовании собеседник радио Sputnik, известный литовский журналист Сергей Перепелица.

"Возвращаются к власти недруги Беларуси ― консерваторы, которым на помощь придут две партии либералов, примкнет ли к ним "Партия труда" ― еще вопрос, им скорее всего хватит голосов, чтобы сформировать устойчивую коалицию и приступить к реорганизации того, что делала предыдущая коалиция", ― рассуждает Перепелица.

Беларуси такой расклад политических сил в Литве не сулит ничего хорошего, убежден собеседник.

" проект антибелорусской АЭС, о котором вы все слышите и на уровне Евросоюза, и все возмущения из Литвы по поводу опасности вашей белорусской АЭС , которая уже запускается, это как раз проект консерваторов. Все последние годы строительства БелАЭС именно они мутили воду не только в Литве , но и на уровне Евросоюза, и с их подачи был принят закон, запрещающий покупать электроэнергию с белорусской АЭС ,и они также надавили на Латвию и Эстонию, которые вроде бы присоединились", ― говорит Перепелица. 

© Sputnik / Виктор Толочко
МИД Беларуси разъяснил ЕС свои подходы к дипломатам Польши и Литвы

К тому же, лучшими опекунами экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской также являются литовские консерваторы, митинги возле белорусского посольства в Вильнюсе и последние антибелорусские резолюции Европарламента ― это также их рук дело, отмечает журналист.

"Я так понимаю, что все вопросы транзита белорусских грузов и всяких экономических препонов, которые очень любят ставить наши консерваторы, наверно, будет гораздо сложнее найти с ними общий язык, чем с той властью , которая была раньше", ― резюмирует Перепелица.

Всего в литовском Сейме 141 место. Депутатов избирают на 4 года по смешанной системе: из них 71 одно место в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 – по партийным спискам.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С консерваторами, пришедшими к власти в Литве по итогам выборов в Сейм, Беларуси будет еще сложнее договариваться, чем с предыдущей властью, считает  известный...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Радоваться рано». Основатель PandaDoc прокомментировал информацию о выходе из СИЗО Дмитрия Рабцеви
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.10.2020
Mir24.TV Belarus
12.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика