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Перепелица: в Литве возвращаются к власти недруги Беларуси ― консерваторы
12.10.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Граждане Литвы накануне
© Sputnik / Владимир Трефилов
Литва проснулась с новой властью ― хотя предстоит еще второй тур, но с полной уверенностью можно сказать, что власть меняется, говорит о прошедшем голосовании собеседник радио Sputnik, известный литовский журналист Сергей Перепелица.
"Возвращаются к власти недруги Беларуси ― консерваторы, которым на помощь придут две партии либералов, примкнет ли к ним "Партия труда" ― еще вопрос, им скорее всего хватит голосов, чтобы сформировать устойчивую коалицию и приступить к реорганизации того, что делала предыдущая коалиция", ― рассуждает Перепелица.
Беларуси такой расклад политических сил в Литве не сулит ничего хорошего, убежден собеседник.
" проект антибелорусской АЭС, о котором вы все слышите и на уровне Евросоюза, и все возмущения из Литвы по поводу опасности вашей белорусской АЭС , которая уже запускается, это как раз проект консерваторов. Все последние годы строительства БелАЭС именно они мутили воду не только в Литве , но и на уровне Евросоюза, и с их подачи был принят закон, запрещающий покупать электроэнергию с белорусской АЭС ,и они также надавили на Латвию и Эстонию, которые вроде бы присоединились", ― говорит Перепелица.
© Sputnik / Виктор Толочко
К тому же, лучшими опекунами экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской также являются литовские консерваторы, митинги возле белорусского посольства в Вильнюсе и последние антибелорусские резолюции Европарламента ― это также их рук дело, отмечает журналист.
"Я так понимаю, что все вопросы транзита белорусских грузов и всяких экономических препонов, которые очень любят ставить наши консерваторы, наверно, будет гораздо сложнее найти с ними общий язык, чем с той властью , которая была раньше", ― резюмирует Перепелица.
Всего в литовском Сейме 141 место. Депутатов избирают на 4 года по смешанной системе: из них 71 одно место в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 – по партийным спискам.
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