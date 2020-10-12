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"Зубры" подарили Соболенко именное джерси – видео
12.10.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Минское "Динамо" подарило известной белорусской теннисистке Арине Соболенко джерси с номером один, сообщает пресс-служба "зубров".
Соболенко активно поддерживает минское "Динамо". В клубе решили отметить спортсменку, подарив ей джерси с номером один как свидетельство веры в то, что однажды Арина станет лучшей теннисисткой мира.
"Я только туда и стремлюсь, теперь буду с собой возить на турниры джерси, вешать в номере и напоминать себе, что надо занимать соответствующую позицию в рейтинге", - сказала Соболенко.
На данный момент теннисистка занимает 12-ю позицию в
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