ДТП на акции протеста: ГАИ разыскивает водителя и очевидцев

Источник материала: Sputnik Беларусь

ГАИ опубликовало оперативное видео, на которое попало ДТП во время воскресной акции протеста.

Вечером в Минске участники несанкционированной акции блокировали движение транспорта на проспекте Дзержинского. В какой-то момент иномарка красного цвета, которая ехала по проспекту со стороны ул. Космонавтов, сбила оного из участников блокировки. Водитель сразу же скрылся с места ДТП.

Пострадавший в результате наезда отделался ушибами и отказался от госпитализации. На него составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Сейчас городская ГАИ устанавливает личность водителя, совершившего наезд на мужчину, а также очевидцев происшествия. Всех, кто располагает информацией об инциденте, просят позвонить по телефонам 8-017- 239-60-19 или 102.

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