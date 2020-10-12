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ДТП на акции протеста: ГАИ разыскивает водителя и очевидцев
12.10.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГАИ опубликовало оперативное видео, на которое попало ДТП во время воскресной акции протеста.
© Sputnik / Виктор Толочко
Вечером в Минске участники несанкционированной акции блокировали движение транспорта на проспекте Дзержинского. В какой-то момент иномарка красного цвета, которая ехала по проспекту со стороны ул. Космонавтов, сбила оного из участников блокировки. Водитель сразу же скрылся с места ДТП.
Пострадавший в результате наезда отделался ушибами и отказался от госпитализации. На него составлен административный протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
Сейчас городская ГАИ устанавливает личность водителя, совершившего наезд на мужчину, а также очевидцев происшествия. Всех, кто располагает информацией об инциденте, просят позвонить по телефонам 8-017- 239-60-19 или 102.
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В Минске 11 октября около 22 часов автомобиль сбил протестующего, который блокировал проезжую часть.
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