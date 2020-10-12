|
Возьмите зонтик: штормовое предупреждение объявили в Беларуси на вторник
12.10.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 окт - Sputnik. Желтый уровень опасности объявлен в Беларуси на вторник из-за сильных дождей, сообщили в Белгидрометцентре.
© Photo : из личного архива Александра Кислейко
Текущая неделя в республике началась со штормового предупреждения
"Внимание! 13 октября местами по северо-западу республики ожидаются сильные дожди", - предупредили они.
Во вторник погоду в Беларуси будет определять фронтальный раздел от циклона, смещающегося с территории Румынии на юг Польши. Будет облачная погода. На большей части территории республики пройдут дожди, по северо-западу местами - сильные. В отдельных районах прогремят грозы. Ожидается ветер переменных направлений, умеренный, по северо-западу - порывистый.
Минимальная температура воздуха ночью будет держаться в пределах от +7°С до +13°С, в середине дня столбик термометра покажет от +9°С по северо-западу до +19°С по юго-востоку страны. Атмосферное давление в течение дня будет слабо падать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По прогнозам синоптиков, местами по республике ожидаются сильные дожди, в отдельных районах возможны грозы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)