Лукашенко никак не может добиться от правительства модернизации Налогового кодекса

Правительству необходимо подготовить новую, «более совершенную, систему налогообложения», заявил Александр Лукашенко 12 октября, заслушивая доклад членов правительства по развитию национальной налоговой системы.





Он подчеркнул, что налоговая система должна стать «простой и понятной».

«Мы много в этом направлении сделали. Но, я помню, мы договаривались, что вы выдадите новую, более совершенную систему налогообложения, модернизируете нынешний Налоговый кодекс — там, где нужно, точечно, насколько это возможно», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его мнению, «у нас относительно неплохой Налоговый кодекс, но ничего совершенного не бывает, но к этому совершенству надо постоянно двигаться».

Следует отметить, что на протяжении последних лет в Беларуси постоянно поднимается тема изменения налоговой системы и Налогового кодекса.

Так, в конце 2017 года Лукашенко на встрече с представителями деловых кругов поручил «масштабно переработать» Налоговый кодекс: «Налоговый кодекс должен быть простым и понятным. Но главное — способным поддерживать экономическую деятельность, а не заставлять субъекты хозяйствования искать лазейки для ухода от финансовых и налоговых обязательств».

В 2018 году новая редакция Налогового кодекса была разработана и принята. Документ в основном предусматривал упрощение административных процедур и не менял ставки основных налогов.

Осенью 2019 года в Беларуси вновь был поднят вопрос об изменении Налогового кодекса — в связи с переговорами с Россией об углублении экономической интеграции. Москва и Минск обсуждали вариант принятия к 1 апреля 2021 года единого Налогового кодекса Беларуси и России, однако не достигли согласия по пакету документов об углублении экономической интеграции.

Между тем в июле этого года Министерство по налогам и сборам Беларуси разослало письмо госорганам, в котором сообщило, что российское правительство «активно продвигает предложения» о переводе белорусских информационных систем, применяемых в сфере фискального контроля, на цифровые платформы России.

По мнению МНС, «на основе доступа к информации по всей цепочке движения товаров, в том числе об объемах ввоза и экспорта товаров, участниках оборота, формировании добавленной стоимости, уровне маржинальности» российское правительство, а также отдельные российские компании узнают коммерческую информацию о финансово-хозяйственной деятельности белорусских предприятий.

В связи с этим белорусские власти не поддержали инициативу РФ по переводу информационных систем, применяемых в сфере фискального контроля, на платформы России, однако по этому вопросу «давление с российской стороны усилилось», говорилось в письме, которое МНС распространило среди госорганов Беларуси.