МВД о воскресных акциях: повысилась агрессивность толпы

За участие в акциях протеста 11 октября в Беларуси задержаны 713 человек, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.





«Вчера в стране зафиксировано 25 протестных акций, — написала она в своем телеграм-канале. — По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и др.). МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения».

Так, по информации МВД, в Минске в районе проспекта Победителей «собрались разрозненные группы граждан». «Некоторые из них оказали активное неповиновение органам правопорядка, — отметила Чемоданова. — Другие, сформировав колонну и блокировав движение транспорта, вышли на проезжую часть. К 17.30 на перекрестке пр. Пушкина и ул. Притыцкого правоохранители рассредоточили колонну и восстановили движение. Однако вечером в некоторых районах столицы отмечались новые попытки сбора протестующих. Они блокировали движение транспорта, повреждали улично-дорожную инфраструктуру и возводили баррикады».

По словам Чемодановой, зафиксированы «многочисленные факты столкновений с правоохранительными органами, при этом даже в случаях, не связанных с задержаниями». «Протестующие использовали заранее приготовленные биты, камни, а также приспособления ослепляющего воздействия. В районе стелы «Минск — город-герой» активное противостояние оказала отдельная группа женщин», — сообщила она.

Чемоданова отметила, что во избежание чрезвычайных происшествий правоохранителями принимались меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта. Временно закрывались отдельные станции метро. «Для сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения на милиционеров применялись спецсредства и спецтехника, задерживались наиболее активные участники беспорядков», — сообщила пресс-секретарь.

По ее данным, на несанкционированные акции в областных центрах собирались от 30 до 150 человек. «Всего по стране общее количество протестующих составило около 11 тысяч человек. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 713 граждан. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 570 человек», — отметила Чемоданова.

11 октября в Беларуси прошел Марш гордости — девятая воскресная акция протеста против фальсификации итогов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. В ней приняли участие десятки тысяч человек в Минске, областных и районных центрах. Более точное количество участников назвать невозможно, поскольку в Минске было несколько колонн демонстрантов в разных районах. Силовики с помощью резиновых дубинок, водометов и светошумовых гранат пытались не допустить слияния протестующих в одну колонну и разгонять уже сформированные.

Среди участников акции есть пострадавшие, некоторых вывозили «скорые» из районных УВД.

После окончания массовых шествий в центре возникали цепочки солидарности. Вечером уличная активность переместилась в спальные районы. На некоторое время протестующие перекрыли Логойский Тракт, а также улицу Притыцкого в микрорайоне Каменная Горка.

Особенностью этого воскресенья стало массовое задержание журналистов (около 40 по всей стране).

В отношении 15 журналистов, которые провели в УВД Октябрьского района Минска более 13 часов, начат административный процесс. В их отношении составлены административные протоколы по ст. 23.4 (неподчинение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий).

В административных правонарушениях обвиняются Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева и Сергей Сацюк (БелаПАН), Александр Ружечка, Александр Владыко и Алексей Носов (onliner.by), Егор Мартинович, Надежда Бужан и Ирена Котелович («Наша Ніва»), Павел Кричко («Народная Воля»), Дмитрий Дмитриев («Новы Час»), Дмитрий Мицкевич («Белсат»), Анастасия Бойко и Алексей Ивашкевич («Белорусы и рынок»), Илья Добротвор (фрилансер).