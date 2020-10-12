Валютная выручка Беларуси сократилась на 16%

Валютная выручка Беларуси в январе-августе составила 23.134,8 млн долларов и снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют статданные Национального банка.



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В том числе выручка от экспорта товаров сократилась на 19,2% до 16.831,1 млн долларов, выручка от экспорта услуг увеличилась на 6,4% до 6.098,2 млн долларов.

При этом в августе валютная выручка составила 3.102,2 млн долларов и уменьшилась по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 12,6%. В том числе выручка от экспорта товаров составила 2.366,6 млн долларов и уменьшилась на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка от экспорта услуг составила 674,8 млн долларов и снизилось на 14,1%.

По мнению экспертов, снижение валютной выручки будет иметь негативные последствия. «Многие белорусские предприятия привлекали валютные кредиты, и естественно, что сокращение валютной выручки негативно сказывается на микроуровне — на возможностях предприятий платить по кредитам, повышать зарплату и уж тем более реализовывать инвестиционные проекты», — отметила в комментарии БелаПАН научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

Она обратила внимание, что сокращение валютной выручки привело к снижению доходов белорусского бюджета, в который зачисляются вывозные пошлины на нефть, нефтепродукты и калийные удобрения, а также налог на прибыль предприятий-экспортеров.

По мнению экспертов, значительное сокращение валютной выручки в текущем году обусловлено влиянием нескольких факторов: уменьшением поставок российской нефти в Беларусь в первом квартале; сокращением внешнего спроса на белорусские товары и услуги из-за пандемии; снижением стоимости в мире сырьевых товаров (нефтепродуктов и калийных удобрений), которые экспортирует Беларусь.

Международные финансовые организации прогнозируют, что из-за уменьшения внешнего спроса на белорусские товары и услуги экономика страны в 2020 году сократится. Так, Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП Беларуси в этом году на 4%, Европейский банк реконструкции и развития — на 3%, Международный валютный фонд — на 6%. Между тем Министерство экономики рассчитывает не допустить снижения ВВП в текущем году и ожидает восстановления экономики во втором полугодии. За январь-август ВВП Беларуси снизился на 1,3%.