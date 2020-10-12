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Дачный сезон закрыт. А как же трава? Спросили у эксперта, нужно ли косить в октябре
Источник материала: Tut.by
Многие дачники почти все работы по саду и огороду завершили и сезон уже закрыли. Но так как октябрь в этом году выдался теплым, продолжает расти газонная трава. Обязательно ли ее косить и в каком состоянии можно оставлять газон на зиму, рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова.
Анжелика Пузанкова объясняет: если погодные условия свыше плюс 80С, трава растет. Чтобы она нормально перенесла зимний период, надо, чтобы она была скошена и наземная часть оставалась не более 5 см.
— Газон должен уйти подготовленным в зиму, то есть он должен быть подстрижен. Если вы его не пострижете и если зимой выпадет снег, пусть даже на непродолжительное время, трава будет гнить и будет образовываться плесень.
А если ноябрь будет теплым?
Если осень и дальше будет теплая, стоит ли косить траву в ноябре? Эксперт рекомендует смотреть не на календарь, а на прогноз погоды и состояние газона.
— До того момента, пока трава растет и отрастает свыше 10−15 см, ее нужно обязательно косить. В противном случае зимой под снежным покровом трава будет слеживаться и под ней образуется плесень. И тогда весной надо будет принимать больше мер, чтобы привести газон в нормальное состояние, в том числе, возможно, даже частично пересеивать его.
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Октябрь в этом году теплый, газонная трава продолжает расти. Обязательно ли ее стричь, объяснила эксперт.
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